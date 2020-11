▲ La Mexicaine a participé aux Coupes du monde 1999 et 2011. De plus, elle a assisté aux Jeux Olympiques d’Antenas 2004. Photo Jam Media

Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Jeudi 19 novembre 2020, p. a10

Parmi les idoles du football, il y a un nom qui est resté caché pendant des années et non à cause de son manque de talent, au contraire, parce qu’il était audacieux dans sa tentative de jouer quand les femmes n’avaient pas de place sur le court. Maribel Domíguez était audacieuse sur et en dehors du terrain, à son apogée, elle a été victime de discrimination, mais 20 ans plus tard, elle est reconnue en étant choisie pour entrer au Pachuca Soccer Hall of Fame.

Parfois, vous gagnez en prolongation, dit-il avec un sourire serein lors de l’appel vidéo. Tout ce que j’ai vécu se reproduirait et cela me motiverait à nouveau, nous devions nous battre, mais aujourd’hui nous avons le soutien, dit-il.

La nervosité et la surprise l’ont envahie lorsque, lors du vote du Temple de la renommée, elle a dépassé des joueurs comme Esther Mora, l’une des pionnières du football féminin qui a joué dans les années 1970 et même 20 ans plus tard, elle était la coéquipière de Maribel en équipe nationale. .

«Avant nous, il y avait une génération très importante comme María Eugenia la Peque Rubio et Esther Mora, toutes ont laissé le nom du Mexique en tête dans un tournoi non approuvé par la FIFA, mais que nous connaissons tous. Le soccer féminin est né il y a de nombreuses années, c’était un tournant. “

Domínguez a fait irruption dans le football mexicain dans les années 1990 comme une pièce qui ne cadrait pas avec un modèle exclusif pour hommes. Elle avait une bonne technique, de la vitesse, frappait le ballon avec force et agilité, mais elle était une femme et ne pouvait pas jouer en tant que professionnelle. Ainsi, elle a émigré en Europe où elle a défendu le maillot de Barcelone et a ensuite joué avec l’équipe nationale féminine lors des Coupes du monde 1999 et 2011, ainsi qu’aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Je pense que c’était une carrière riche en émotions, positives et négatives, avec beaucoup de difficultés, j’étais aussi hors de mon pays, sans ma famille, toutes ces expériences vous marquent mais vous poussent à vouloir faire mieux, dit-il.

Entre la discrimination et les obstacles, Marigol préfère garder l’image la plus pertinente de sa carrière lorsque nous avons obtenu le laissez-passer pour les Jeux Olympiques, j’ai senti que je comblais ma mère, car je voulais l’aider, penser à la soutenir m’a donné beaucoup de force. Parmi ces mots, Domínguez révèle les raisons de sa persévérance, au-delà du simple désir de jouer, il soutenait sa famille, qui souffrait de complications financières.

Avec une récente rénovation des règles mondiales du football et la création de ligues féminines, Maribel partage désormais son expérience avec les nouvelles générations en étant la directrice technique de l’équipe féminine U17.

Mon premier objectif est d’atteindre la Coupe du monde et d’avoir une bonne participation, cela a déjà été atteint avec Mónica Vergara et c’est aujourd’hui notre tour, dit-il. Cependant, j’aspire également à diriger le représentant principal ou une équipe de la Liga Mx. Et pourquoi pas, allez en Espagne. Les Mexicaines sont bien préparées, dit-il.

Aujourd’hui, nous avons beaucoup plus de soutien et aussi doubler le travail, car il faut mettre le label des professionnels. Si avant nous n’avions pas de sauvegarde et faisions des choses importantes, maintenant nous devons faire beaucoup plus, phrase.