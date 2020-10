C’est venu le moment de vérité. Le match que tout fan de ‘txuri urdin’ aspire depuis deux ans. La Ligue Europa revient à Donosti et le fait avec un grand adversaire comme Naples. Il n’y aura pas de public à la Reale Arena comme prévu par l’entité. Enfin, les autorités n’ont pas fait de compromis. Ce n’était pas pour les plus petits. Pas le four pour de nombreux petits pains avec la pandémie sanglante.

29/10/2020 à 08:09 CET

Jonathan Moreno

Un italien atypique

Mené du banc par Gennaro Gattuso, les «azzurri» sont une équipe et un budget de la Ligue des champions. Depuis Koulibaly, en passant pour Fabien et se terminant par Osimhen ou Distingué, un groupe de gladiateurs à l’image et à la ressemblance de leur entraîneur. Le changement de système a profité au jeu de l’équipe, beaucoup plus joyeux et confortable avec le 4-2-3-1 que ‘Rino’ a établi cette saison. En Serie A, ils sont intraitables, avec une seule défaite et des dépêches contre la Juventus en raison de la non-apparition due au covid. La première continentale s’est écrasée contre l’AZ Alkmaar. Cela les rend plus dangereux. Ils ont besoin d’un oui ou d’un oui pour gagner afin de ne pas s’éloigner des premières positions du groupe.

Si la joie règne au pied du Vésuve, à Bella Easo, aux trois quarts de la même. La Real Sociedad est un leader en Espagne et en Europe. Que pourrais-tu vouloir de plus? Les donostiarras, avec une large base formée à Zubieta et un technicien qui parie sur la carrière comme ImanolIls ont l’intention de faire ce saut de qualité et de s’établir dans l’élite continentale. David Silva Oui Oyarzabal. Monreal Oui Mikel mérinos. Mélange de vétéran et de jeunes prêts à conquérir le monde.

Alignement probable:

Société réelle: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal, Zubimendi, Merino, Silva; Oyarzabal, Portu et Isak.

Naples: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Arbitre: Craig Pawson (Angleterre).

Stade: Reale Arena (jeudi 21h00).