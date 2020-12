Le comité exécutif du Comité international olympique a approuvé l’inclusion du breakdance, du surf, de l’escalade et du skateboard dans le programme olympique de Paris 2024. Et avec cela, le départ de l’épreuve sportive de 50 km de marche était également connu, qui dit au revoir comme le karaté et le baseball.

Le test le plus long du programme d’athlétisme a été le seul qui n’a été disputé que dans la catégorie masculine aux Jeux Olympiques, qui à Paris 2024 atteindront la parité absolue entre hommes et femmes. À Tokyo 2020, la participation féminine attendue est de 48,8%.

Le quota d’athlètes participant à Paris 2024 a été fixé à 10500, y compris les nouveaux sports intégrés au programme olympique, ce qui représente une réduction de 592 par rapport à Tokyo 2020, et d’un millier si l’on ajoute la réduction des officiels. Les sports les plus touchés par la réduction sont la boxe et l’haltérophilie (haltérophilie).

Le Comité propose à World Athletics de remplacer la marche de 50 km par un nouveau test mixte, qui peut être une épreuve de marche ou de piste, à condition que le test s’adapte au format actuel des sites, et fixe une date limite qui expire le 31 mai prochain. decider.

Outre le breakdance, qui fera ses débuts olympiques, le skate, le surf et l’escalade ont été confirmés comme sports supplémentaires pour Paris 2024, le tout sur proposition du comité d’organisation des Jeux.

Au contraire, le CIO a rejeté les 41 propositions supplémentaires faites par les Fédérations internationales et réduit le nombre d’épreuves qui distribuent des médailles de 339 à 329.

Les compétitions mixtes passeront de 18 à Tokyo 2020 à 22 à Paris 2024, et pour la première fois il y aura une parité absolue en athlétisme, boxe et cyclisme.

Thomas Bach, président du CIO, a assuré qu’il prépare les Jeux de Paris 2024 pour le monde post-coronavirus.

«Avec ce programme, nous préparons les Jeux de Paris 2020 pour le monde post-coronavirus. Nous réduisons les coûts et la complexité des Jeux et pour la première fois dans l’histoire, la participation sera exactement la même pour les hommes et les femmes », a déclaré Bach.

Selon le protocole visant à empêcher le COVID-19 à Tokyo 2020, les athlètes pourront arriver au village olympique cinq jours avant le début de leur compétition et pourront y rester jusqu’à deux jours après la fin de leur intervention, a déclaré Bach.

