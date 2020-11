Mis à jour le 11/05/2020 à 23:49

Enfin Parmi nous a été mis à jour pour version 2020.10.22. Le jeu Innersloth a commencé à déployer la dernière version de l’application la plus populaire ces derniers mois. Pour l’obtenir, vous devez d’abord être un utilisateur de beta testeur et nous vous expliquerons aujourd’hui toutes les nouveautés qu’il apporte.

Afin de télécharger le dernière version 2020.10.22 de Parmi nous Vous devrez accéder à Google Play ou à iOS Store pour vérifier si vous disposez déjà du nouveau téléchargement. Si vous le voyez, cliquez simplement sur “Mettre à jour” et c’est tout.

REGARDEZ: Parmi nous et l’astuce pour jouer “sans nom”: c’est ainsi que vous cachez votre identité

Parmi les derniers développements, tels que décrits par Innersloth, la nouvelle version de Parmi nous arrivera avec un certain nombre de changements:

L’application viendra avec un nouveau système anti-triche (anti-triche), afin d’empêcher les pirates de faire leur truc dans le jeu. L’option de vote anonyme est également ajoutée: maintenant tous les votes apparaîtront en gris. D’autre part, Among Us aura également un nouveau mode pour la barre des tâches. De nouveaux symboles seront également ajoutés pour la tâche de fixation des câbles. Enfin, de nouveaux produits cosmétiques seront ajoutés pour la salle de réunion. La dernière version de Among Us est 2020.10.22 qui peut être téléchargée dès maintenant. (Photo: parmi nous)

En revanche, Among Us indique, à travers un message lors de l’ouverture du jeu, que tous les utilisateurs pourront très prochainement signaler les utilisateurs tricheurs. Mais pas seulement cela, mais aussi mentionner que Among Us 2 est annulé et qu’ils amélioreront la version actuelle.

COMMENT DEVENIR UNE BÊTA ENTRE NOUS

Voulez-vous avoir les dernières peaux, les chapeaux les plus incroyables et les meilleurs animaux de compagnie? Alors tu devrais faire ça en Parmi nous. Comme WhatsApp et d’autres applications, il existe une méthode pour pouvoir avoir la dernière version du programme et nous vous la montrons ici.

La première chose à faire est d’aller sur Google Play. Là, faites une recherche parmi nous. Après être entré dans la section des jeux vidéo de Google Play, vous devriez aller en bas. Vous passerez en revue tous les commentaires. Dans cette section, vous verrez qu’il y a une option pour devenir bêta testeur chez Among Us. Abonnez-vous et partez. Maintenant, l’application sera mise à jour afin que vous receviez les fonctions suivantes.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Découvrez comment fonctionne Among Us, le jeu de mode

Parmi nous: Dethroned comme le jeu le plus téléchargé par les utilisateurs

VOIR PLUS DE NOUS