Mis à jour le 24/12/2020 11h39

Le match le plus important de l’année a été sans aucun doute Parmi nous. Pendant la pandémie de coronavirus, le titre d’InnerSloth est devenu l’un des plus téléchargés sur les PC et les mobiles Android et iOS.

D’autre part, les streamers de jeux vidéo sur des plates-formes comme Twitch ont partagé leurs gameplays avec des milliers de téléspectateurs en direct. Mais peu imaginaient qu’il était rapporté fin 2020 que le titre atteignait 500 millions de personnes actives.

SuperData rapporte que ces données ne datent que de novembre de cette année. Cependant, ces chiffres ont été fortement remis en question. Frank Keienburg, responsable de Brawl Stars, a déclaré qu’il ne voyait pas possible que cela soit vrai.

Cela est dû au fait que le pic de joueurs était en septembre et octobre, depuis lors, les graphiques ont montré une baisse significative du nombre de joueurs. Pour lui, ce sont les jeux qui sont au sommet des jeux mobiles: PUBG Mobile, Fortnite, Candy Crush et Honor of Kings (Arena of Valor).

Ces chiffres sont-ils réels? 500 millions de personnes jouant parmi nous, c’est vraiment incroyable et il ne fait aucun doute que c’est l’un des jeux avec le plus d’impact en 2020.

Rappelons que Among Us est disponible sur PC et mobiles Android et iOS. La version mobile est gratuite et comporte des micropaiements. Dans le cas de la version Steam, le jeu a connu plusieurs saisons d’offres au cours de l’année.

. @ AmongUsGame comptait environ un demi-milliard d’utilisateurs actifs par mois en novembre, ce qui en fait de loin le jeu le plus populaire de tous les temps en termes de joueurs mensuels. https://t.co/gI3zvOLNfB pic.twitter.com/2V7uTB1633 – SuperData (@_SuperData) 22 décembre 2020

Quel que soit l’angle que je regarde, les chiffres ne sont pas plausibles. Toutes les ressources réelles pointent vers un pic en septembre / octobre et diminuent depuis. Les jeux MAU les plus élevés de tous les temps sont probablement l’un des suivants: ✅ PUBGM (+ version CN)

✅ Fortnite

✅ Candy Crush

✅ Honneur des rois (AoV) – Frank ™ (FS7N) | WFH 🏡 (@Frank_Supercell) 23 décembre 2020

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.