Mis à jour le 15/12/2020 à 18:40

Il ne fait aucun doute que la console Nintendo est parfait pour profiter de Among Us, le nouveau jeu de mode. Des millions d’utilisateurs apprécient déjà ces titres sur mobiles et PC, et maintenant il fait le saut vers le Switch.

Récemment, il a été confirmé, presque par surprise, lors de l’Indie World Showcase que Among Us arrivait officiellement sur la console portable. le jour même de l’annonce, le téléchargement a été activé dans l’eShop.

«Découvrez lequel de vos amis est un imposteur dans Parmi nous dans le jeu de survie à déduction sociale qui a pris d’assaut l’espace. Travaillez ensemble pour accomplir toutes les tâches sur le vaisseau spatial avant que l’imposteur ne le sabote ou ne supprime d’autres joueurs.

Pensez-vous qu’un membre d’équipage agit de manière suspecte? Organisez des réunions d’urgence et discutez de l’identité de l’imposteur présumé… mais assurez-vous de prendre la bonne décision avant de voter pour expulser quelqu’un dans les confins froids de l’espace. Among Us est lancé aujourd’hui sur Nintendo Switch avec un jeu multiplateforme multiplateforme. »Lit la description du jeu.

L’arrivée du titre sur le Switch a été partagée sur les réseaux sociaux de Nintendo sous le message “Rencontre urgente”. Une référence claire au bouton d’urgence dans la partie centrale des cartes, qui sert à tenir une discussion pour éliminer un membre d’équipage suspect.

N’oubliez pas que ce n’est pas un jeu gratuit. Sur Steam, cela coûte 4 $ et sur Nintendo Switch, cela coûte 4,29 $. À son tour, vous avez besoin d’un abonnement au service en ligne pour jouer avec des amis.

🚨 RENCONTRE URGENTE! 🚨 @AmongUsGame sera disponible pour #NintendoSwitch tout au long de la journée! #IndieWorld pic.twitter.com/Y4rgd5Cp3A – Nintendo Espagne (@NintendoES) 15 décembre 2020

