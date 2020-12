Mis à jour le 12/12/2020 à 16:40

Parmi nous a remporté deux prix dans le plus récent Les Game AwardsLors de cet événement, Innersloth, la société à l’origine du jeu, a présenté une bande-annonce où elle montre, pour la première fois, ce que sa nouvelle carte a appelé AirShip, qui commencera à être joué en janvier 2021 après une nouvelle mise à jour.

Bien que les utilisateurs de la version bêta soient les premiers à l’avoir, parmi les principales fonctionnalités de la nouvelle carte de Parmi nous, AirShip, sont:

Le cockpit de ce véhicule volant, un espace plutôt sympa qui est la table centrale de l’avion. En plus de la nouvelle carte, de nouveaux costumes et animations sont également révélés dans Parmi nous. (Photo: parmi nous) Une cabine principale comme une salle des machines avec un immense verre transparent qui nous permettait de voir le ciel à l’extérieur et qui grossit si vous le touchez.

De même, de nouvelles façons d’échapper aux imposteurs ont été placées, ajoutant ainsi des rampes pour se déplacer dans les scénarios tels que des plates-formes mobiles, des échelles, des écoutilles et bien d’autres détails cachés.

Mais pas seulement ça, Parmi nous Il vise également à améliorer l’animation du jeu en ajoutant de nouveaux skins et animations de mort. Quand cela va arriver? Comme nous l’avons mentionné, il est prévu en janvier. En attendant, vous pouvez rejoindre la version bêta.

De cette façon, vous pourrez accéder au joyau principal de Among Us, qui sera situé dans une salle spéciale. (Photo: parmi nous)

COMMENT ÊTRE BÊTA ENTRE NOUS ET AVOIR LA CARTE AIRSHIP

La première chose à faire est d’aller sur Google Play. Là, faites une recherche parmi nous. Après être entré dans la section des jeux vidéo de Google Play, vous devriez aller en bas. Vous passerez en revue tous les commentaires. Dans cette section, vous verrez qu’il y a une option pour devenir une version bêta testeur chez Among Us. Abonnez-vous et partez. Maintenant, l’application sera mise à jour afin que vous receviez les fonctions suivantes.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Parmi nous est détrôné. Ce n’est plus le jeu le plus téléchargé

Parmi nous: Dethroned comme le jeu le plus téléchargé par les utilisateurs

VOIR PLUS DE NOUS