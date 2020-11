Mis à jour le 11/05/2020 à 19:44

Parmi nous le nouveau jeu à la mode et en tant que tel, il doit être tenu à jour pour que les joueurs ne le quittent pas. Le titre a ajouté des millions de téléchargements sur Android, iOS et PC via Steam.

Le développeur Innersloth a partagé une note des développeurs via Steam dans laquelle elle prévoyait qu’ils ajouteraient des outils pour arrêter les pirates et les trolls que vous trouvez dans les jeux publics.

“Salut! Cela a été insensé pour nous ici à Innersloth. Beaucoup de choses se passent dans les coulisses. Nous avons une petite mise à jour ici pour vous tous. Tout d’abord, nous voulons nous assurer que nous parlons de triche et de piratage. C’était assez mauvais là-bas pendant un certain temps, alors Forte a supprimé très rapidement les commutateurs de serveur. Ils semblaient beaucoup aider, mais certaines astuces fonctionnent toujours et maintenant il y a aussi des bugs. Il y aura plus de mises à jour de serveur pour résoudre tout cela, mais les anti-hacks hâtifs sont ce qui a causé les erreurs, donc le nettoyage des choses est un processus plus lent. Vous pouvez également être sûr que toutes les menaces faites dans le jeu sont fausses et que vos appareils et vos données sont en sécurité. Si vous voyez un hacker, bannissez-le ou cherchez une autre «pièce» », lit-on dans la déclaration.

À son tour, Forest Willard, co-fondateur du développeur, a ajouté qu’ils envisageaient l’idée d’un port pour consoles. Cependant, ils ne savent toujours pas s’ils pourront implémenter le système de chat vocal sur la console.

