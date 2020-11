Mis à jour le 19/11/2020 à 17:46

Avez-vous déjà installé Parmi nous? Eh bien, cette nouvelle vous fera plaisir si vous aimez découvrir qui est l’imposteur. Bien que l’application ait publié sa nouvelle mise à jour 2020.11.4a, certains aspects ont non seulement été ajoutés, mais vous pouvez également être l’un des premiers à obtenir la carte.

Dans une image publiée sur le compte Twitter de InnerSloth nous observons non seulement deux personnages classiques de Among Us, mais les deux sont sur une carte qui simule être une sorte de navire ou d’avion. Quand va-t-il sortir?

REGARDEZ: Le mystère de parmi nous! Que sait-on de ce code mystérieux

Il n’y a toujours pas de date pour le déploiement de cette carte, mais nous pensons que cela se fera dans les semaines à venir et les premiers à l’avoir sur leurs appareils seront ceux qui sont des utilisateurs de bêta-testeurs.

Comment suis-je un testeur bêta en Parmi nous? Eh bien, c’est assez simple et ici nous vous donnons les étapes pour essayer toutes les nouvelles fonctionnalités du jeu avant vos amis:

La première chose que vous devez faire est d’aller sur Google Play, y chercher parmi nous Après être entré dans la section des jeux vidéo de Google Play, vous devriez aller à la partie inférieure.Vous passerez par tous les commentaires. De cette façon, vous pouvez être un utilisateur bêta-testeur dans Among Us. (Photo: Mag) Dans cette section, vous verrez qu’il existe une option pour devenir un bêta-testeur dans Among Us. Abonnez-vous et c’est tout. Maintenant, l’application sera mise à jour afin que vous receviez les fonctions suivantes.

Il est à noter que la possibilité d’utiliser Among Us en Beta n’existe que pour Android. On ne sait pas si cette même méthode est utilisée pour iPhone.

