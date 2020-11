Mis à jour le 11/08/2020 à 22:54

Avez-vous déjà utilisé cette astuce? Eh bien, essayez-le maintenant. Parmi nous C’est l’une des applications les plus téléchargées ces derniers mois. Bien qu’il ait été déplacé de la première place des jeux vidéo pour smartphones, il existe maintenant une astuce simple que très peu de gens connaissent.

Alors que chaque fois que vous jouez à un jeu Parmi nous, l’application lance une publicité qui, dans certains cas, est impossible à ignorer. C’est ennuyeux, car une grande partie des fans ne veut plus l’utiliser à nouveau.

Pour pouvoir réaliser cette astuce simple, il est nécessaire de payer une certaine somme d’argent afin d’obtenir l’application tant attendue sans aucun type de propagande ou de publicité. Pour ce faire, vous devez effectuer ces étapes:

Ouvre Parmi nous et dans la barre ci-dessous, cliquez sur l’icône dollar. Une fois cela fait, une fenêtre en couleur de plomb s’ouvrira. Là vous verrez que vous pouvez débloquer une variété de chapeaux, animaux de compagnie, entre autres objets. Découvrez comment supprimer toutes les annonces de Among Us. (Photo: MAG) En haut de la fenêtre, il est dit “Supprimer la publicité. Appuyez dessus. Lorsque vous l’avez fait, un autre prix apparaîtra et vous pourrez éliminer les publicités pour 6,49 semelles ou 4,99 $. Cliquez sur le prix total et la petite fenêtre Google Play s’ouvrira. Si c’est avec une carte de débit, il sera facturé dans votre devise locale, si c’est avec la carte de crédit, il sera facturé en dollars.

