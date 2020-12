Mis à jour le 17/12/2020 à 16:53

Parmi nous est officiellement arrivé sur Nintendo Switch avant les autres consoles (PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X). Des centaines de joueurs apprécient déjà ce titre sur la console portable mais ont rencontré un problème.

Beaucoup ont critiqué les jeux vidéo pour ne pas avoir de jeux triple A avec des graphismes reflétant la puissance des graphismes. Beaucoup affirment qu’il n’y a que de petits jeux tiers sur Steam, mais maintenant que Among Us est devenu à la mode, les consoles le veulent dans leur catalogue oui ou oui.

Le gros problème avec les consoles est que les joueurs doivent payer pour jouer en ligne. En gros, il est nécessaire d’acheter le jeu et à son tour de payer l’abonnement en ligne pour se connecter avec des amis.

Actuellement, Among Us a un coût moyen de 4 $ sur la console et l’abonnement coûte également 4 $ par mois.

Les utilisateurs de PC n’ont eu à acheter le jeu qu’une seule fois, tandis que les utilisateurs de mobiles Android et iOS le téléchargent gratuitement depuis la boutique virtuelle de leurs plates-formes respectives.

Innersloths ont mal tourné selon certains joueurs. N’oubliez pas que d’autres jeux tels que Tetros 99 ou Super Mario Bros ont été publiés gratuitement pour éviter qu’un deuxième paiement ne soit effectué juste pour jouer en ligne.

Malgré les critiques, le développeur a déjà annoncé qu’il lancerait Among Us sur Xbox Series X et qu’il arriverait à l’avenir sur les consoles Sony.

