Mis à jour le 29/11/2020 à 19:24

Voulez-vous y jouer maintenant? Eh bien, il y a déjà une date pour votre arrivée. Parmi nous il peut remporter plusieurs prix en tant que meilleur jeu vidéo de stratégie dans les mois à venir. Et, après son succès en téléchargements en octobre, l’application s’apprête à recevoir sa dernière mise à jour de l’année et, avec elle, la première de sa nouvelle carte appelée AirShip.

Après InnerSloth publiera sur Twitter à quoi ressemblera cette nouvelle carte tirée du jeu Henry Stickmin, beaucoup de gens attendent déjà d’obtenir la nouvelle version de Parmi nous. Savez-vous quand il peut arriver?

Il y a maintenant beaucoup de spéculations sur une date d’atterrissage sur la carte AirShip. Même, il n’y a que les jours pour pouvoir y jouer.

Selon le portail Screent Rant a mentionné que la nouvelle carte pourrait arriver le 10 décembre, date à laquelle le Prix ​​du jeu 2020, événement où Parmi nous est nominé pour le meilleur jeu vidéo mobile et le meilleur jeu vidéo multijoueur.

ok ok ok ok ok ok ok

au cas où vous l’auriez manqué, nous avons été nominés pour 2 catégories pour #TheGameAwards !!! (wowwowowow)

pour une fois, nous voulons que vous votiez pour nous 🙏

🏆 meilleur jeu mobile: https://t.co/maQ8CEfsyr

🏆 meilleur multijoueur: https://t.co/E6s4QYfE90

Merci! bonne journée pic.twitter.com/jKYkz34Qq5

– Parmi nous ✨ week-end! ne me laisse pas répondre (@AmongUsGame) 21 novembre 2020