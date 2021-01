Mis à jour le 13/01/2021 11:58

Chaque jeu vidéo en ligne a son propre vocabulaire. On l’a déjà vu dans League of Legends, Dota 2 … et plus récemment dans Parmi nous, le titre développé par InnerSloth. Si vous avez joué au cours des dernières semaines, vous vous demandez probablement ce que signifie SUS. Ici, nous vous disons de quoi il s’agit.

Si vous n’êtes pas familier avec Parmi nous, nous expliquons que chaque jeu consiste à identifier l’imposteur, qui a pour mission de liquider tous les joueurs sans être découvert, ou d’accomplir toutes les tâches.

Maintenant, comment découvrir l’imposteur de Parmi nous C’est difficile, les joueurs utilisent le terme SUS, une abréviation de Suspicious. En d’autres termes, l’attitude du joueur dans un jeu est étrange.

Notez que SUS peut être n’importe qui Parmi nous. Habituellement, le qualificatif est appliqué à ceux qui font de fausses missions. La question est de savoir comment jouer en fonction de qui vous êtes: si vous êtes un imposteur, évitez d’avoir des attitudes suspectes, et si membre d’équipage, faites vos tâches et fuyez le SUS.

PARMI NOUS | Jouez avec le contrôleur

Il existe de nombreux autres mouvements Parmi nous qui sont plus simples dans une télécommande et pour cela nous vous laissons les étapes à suivre pour configurer le périphérique.

Configurer le pilote pas à pas

Avec Steam installé et en cours d’exécution sur votre système, entrez dans le service Cliquez sur ce lien pour ouvrir la section des contrôleurs Cliquez sur Appliquer les paramètresAller aux commandes Joystick souris, réglé sur la gauche de la souris Modifier en Pavé directionnelEnsuite, changez la disposition en 4 directions, sans chevauchement Attribuez chaque touche fléchée à des boutons individuels sur la carte du contrôleur virtuel Revenez en arrière pour enregistrer les modifications

Configurez parmi nous étape par étape

Ouvrez à nouveau Steam Allez dans la bibliothèque Sélectionnez parmi nous et cliquez sur PlayPula sur la roue dentée Dans l’onglet général, sélectionnez souris + clavier

