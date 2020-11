Barcelone contre. Real Betis jouer à la télévision EN DIRECT et EN DIRECT EN LIGNE EN DIRECT par date 9 de LaLiga Santander 2020 qui se jouera ce samedi 7 novembre au stade Camp Nou en Catalogne. Le match est prévu à 10h15 (heure péruvienne et colombienne) et sera diffusé dans toute l’Amérique latine via les signaux DIRECTV SPORTS, TUDN et Sky Sports et Movistar Partidazo pour l’Espagne. Suivez ici la TRANSMISSION OFFICIELLE avec tous les détails de l’événement: statistiques, buts, tableau de bord mis à jour, déclarations et bien plus encore.

L’entraîneur de Barcelone, sans marge pour enchaîner ce qui serait le cinquième revers consécutif en championnat, reçoit une équipe Betic qui, après deux défaites consécutives contre le Société réelle et le Athlète de Madrid, a obtenu contre Elche un triomphe de réaffirmation dans l’idée du football de Pellegrini.

Barcelone vs. Real Betis: horaires et chaînes

Pérou: 10:15 / DirecTVMexique: 09:15 / Ciel HDChili: 12:15 / DirecTVLa Colombie: 10:15 / DirecTVEquateur: 10:15 / DirecTVParaguay: 12:15 / DirecTVArgentine: 12:15 / DirecTVUruguay: 12:15 / DirecTVÉtats Unis: 08h15 PT / Bein SportsEspagne: 16:15 / Movistar LaLiga et Mitele Plus

Les fans de Barcelone n’ont pas gagné en Liga depuis le 1er octobre, lorsqu’ils ont battu le celtique loin de chez eux (0-3), depuis ils ont accumulé une séquence de quatre matchs sans perdre de défaite, avec deux nuls (1-1 contre Séville et un autre 1-1 contre Alavés) au début et à la fin de ce cycle, et deux défaites entre deux équipes madrilènes: Getafe (1-0) et Real Madrid (1-3).

Bien que leur jeu ait parfois été bien meilleur que ces résultats et pendant cette période, ils ont également ajouté trois victoires en trois matchs dans le Ligue des champions, le Barça il a besoin d’une victoire convaincante dans le tournoi national comme May Water pour ne pas rester plus loin du haut du tableau.

Et c’est que l’équipe de Barcelone est actuellement douzième du classement, à 9 points du leader, le Société réelle, et 8 de l’éternel rival, le Real Madrid, bien qu’avec deux et un jeu de moins, respectivement.

Sans les blessés Samuel Umtiti, Ronald Araujo Oui Philippe Coutinho, la bonne nouvelle pour Koeman est la récupération de la méta Marc-André ter Stegen, qui a réapparu avec une belle performance mercredi dernier en Des champions, après trois mois d’arrêt en raison d’une opération au genou et que demain fera ses débuts cette saison en LaLiga.

le Betis de Pellegrini, quant à lui, atteint le Camp Nou avec l’intention de donner une continuité à sa meilleure version avec un onze qui, avec la perte de dernière minute confirmée du Français Nabil Fekir en raison d’un certain inconfort, présentera une variation minime par rapport à celle que le Santiago s’est enrôlé dans son triomphe solvable avant le Elche dans le Villamarin (3-1).

Après deux défaites consécutives à Société réelle Oui Athlète de Madrid, la victoire contre le peuple d’Elche était pour lui Betis, en plus de trois points balsamiques, une approbation d’une idée de jeu basée sur le confinement et la concentration défensive comme support de la qualité Verdiblanca de milieu de terrain à la hausse et de sa vocation à contrôler les matchs en envoyant le ballon.

La clé de la voûte de ce système est la présence dans le milieu de terrain défensif de l’Argentin Guido Rodriguez en avance sur la défense comme support au cadre de confinement Betic et à l’équilibre entre les lignes qu’elle poursuit Pellegrini avec la présence du métronome Caseros.

Avec lui, le Chilien pourrait donner une continuité à Sergio Canales contre Elche ou dépasser le Cantabrique pour donner cette place avec Guido aux Portugais. William Carvalho, qui constituerait la ligne à trois points de Pellegrini avec l’exculé Cristian Tello, le capitain Joaquin Sanchez Oui Sergio Canales.

Barcelone vs. Real Betis: alignements possibles

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; et Ansu Fati.

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Sergio Canales, Joaquín, Cristian Tello; et Tonny Sanabria.

