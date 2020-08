L’ancien n ° 1 mondial Andy Murray est le dernier nom important à dire qu’il ne rejoindra pas la nouvelle Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) pour le moment. Le triple champion du Grand Chelem a déclaré que bien qu’il ne soit pas contre un syndicat de joueurs, il estime que la direction actuelle devrait avoir plus de temps et qu’il aurait préféré que les joueuses fassent également partie d’un syndicat.

Murray est également connu pour être un grand partisan de l’égalité des droits dans le passé. Il est le dernier grand nom du tennis masculin à avoir émis des réserves sur le nouveau syndicat après que Roger Federer et Rafael Nadal aient également déclaré qu’ils n’étaient pas favorables à un tel syndicat à ce stade.

Federer et Nadal ne sont pas à New York actuellement pour l’US Open. Federer se remet d’une blessure au genou et a déclaré qu’il ne jouerait plus cette saison. Nadal a décidé de ne pas se rendre aux États-Unis pour les événements difficiles en raison des inquiétudes liées à la crise sanitaire mondiale.

Andy Murray dit qu’il ne s’engagera pas pour le PTPA pour le moment

Selon The Guardian, Murray dit: «Je ne le signerai pas aujourd’hui». «Je ne suis pas totalement contre un syndicat de joueurs ou une association de joueurs, mais pour le moment, il y a deux choses: premièrement, je pense que la direction actuelle devrait avoir un peu de temps pour mettre en œuvre sa vision.

Que cela fonctionne ou non, cela m’influencerait à l’avenir sur la voie à suivre. Aussi, le fait que les femmes ne font pas partie de [the new plans]. Je pense que cela enverrait un message beaucoup plus puissant, si la WTA était également à bord.

Ce n’est pas le cas actuellement. Si ces choses changeaient à l’avenir, c’est quelque chose que je considérerais certainement. »Le nouveau syndicat est dirigé par le numéro un mondial Novak Djokovic, président du conseil des joueurs de l’ATP depuis 2016, et le joueur canadien Vasek Pospisil.

Tous deux, ainsi que l’Américain John Isner, ont démissionné de leurs fonctions au sein du Conseil ATP Plyaer. Le Conseil des joueurs de l’ATP Tour a également envoyé une note aux joueurs, détaillant leurs réserves concernant le nouveau syndicat.

Andy Murray participera à l’événement du Grand Chelem de l’US Open, qui est la première fois qu’il disputera le tirage au sort en simple dans un tournoi majeur depuis l’Open d’Australie en 2019.