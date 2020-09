Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été exclus de la liste finale du prix du Joueur de l’année de l’UEFA pour la première fois en 10 ans, Kevin De Bruyne et Robert Lewandowski se disputant le prix individuel.

Ronaldo, qui exerce actuellement son métier en Italie avec la Juventus, a remporté la distinction à trois reprises et a également un total de neuf nominations à son nom, tandis que la superstar de Barcelone Messi l’a remporté deux fois et a fait la liste finale dans six des 10 dernières saisons.

Les deux hommes se sont démarqués comme les meilleurs joueurs de leur génération pendant plus d’une décennie, mais alors qu’ils continuent à avancer dans la trentaine, un inévitable changement de garde commence à se dessiner.

La Juventus a quitté la Ligue des champions lors des 16 derniers matchs la saison dernière après une défaite surprise contre Lyon, tandis que le Barça a été éliminé de manière humiliante lors des huit derniers matchs par les éventuels vainqueurs, le Bayern.

Ronaldo n’a réussi que trois buts en huit apparitions et Messi a enregistré trois frappes dans le même nombre de matches, Lewandowski terminant finalement meilleur buteur de la compétition avec 15 à son nom.

L’attaquant du Bayern est maintenant en ligne pour remporter le prix très convoité du joueur de l’année aux côtés de De Bruyne et de son coéquipier de l’Allianz Arena de Manchester City, Manuel Neuer, qui a enregistré une feuille blanche lors de la victoire finale contre le Paris Saint-Germain le 23 août.

🥇 De Bruyne, Lewandowski ou Neuer pour le joueur masculin de l’année de l’UEFA? Qui est votre joueuse féminine de l’année?

Entraîneur masculin de l’année?

Entraîneur féminin de l’année? Voir les nominés: 👇 – UEFA (@UEFA) 23 septembre 2020

Virgil van Dijk a remporté le prix en 2019 après avoir aidé Liverpool à remporter la Coupe d’Europe pour la sixième fois de son histoire, mais n’était pas en lice cette fois-ci en raison de la défaite des Reds face à l’Atletico Madrid lors de la première phase à élimination directe.

De Bruyne pourrait devenir le deuxième joueur de Premier League à obtenir le signe de tête d’ici autant d’années lorsque l’annonce finale sera faite avant le tirage au sort des phases de groupes de la Ligue des champions 2020-21 le 1er octobre, après avoir inspiré City pour les quarts de finale.

L’UEFA a également annoncé les nominés pour le prix de la joueuse de l’année et de l’entraîneur masculin de l’année, avec Lucy Bronze, Pernille Harder et Wendie Renard présélectionnés pour le premier, et Jurgen Klopp, Hansi Flick et Julian Nagelsmann en lice pour le second. .

Pendant ce temps, Lluis Cortes, Stephan Lurch et Jean-Luc Vasseur sont les finalistes pour le titre d’entraîneur féminin de l’année, alors que les récompenses managériales devraient être décernées pour la première fois dans l’histoire de la compétition.