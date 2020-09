Si vous voulez vivre à la limite, essayez de suggérer au manager des Royals de Kansas City, Mike Matheny, que cette dernière semaine de la saison régulière 2020 n’a aucun sens, à part évaluer les talents pour les années à venir.

Les Royals tenteront de battre les Cardinals de Saint-Louis pour la deuxième nuit consécutive mardi, après avoir remporté une victoire de 4-1 dans le premier match d’une série de trois matchs lundi soir au Kauffman Stadium. Matheny estime que son équipe a beaucoup à jouer cette saison.

“Nous avons eu beaucoup d’occasions pour ces gars de venir se plaindre, et nous n’en avons vu aucune”, a-t-il déclaré lundi après-midi.

«Nos conversations ont été très similaires du premier jour à ce soir, et c’est pour (montrer) la cohérence. Nous devons être cohérents, peu importe où nous sommes dans le classement. base, que nous abordions ce jeu de la bonne manière chaque jour. “

Les Cardinals (26-25) sont maintenant à égalité avec les Reds pour la deuxième place dans la NL Central, qui offre une place automatique aux séries éliminatoires. Ils ont un demi-match devant les Phillies et un match devant les Milwaukee Brewers et les Giants de San Francisco. Les Cartes accueilleront les Brewers pour une série de cinq matchs débutant jeudi. Avec un classement aussi serré, toute perte est amplifiée.

“Ils comptent tous”, a déclaré le manager de St. Louis Mike Shildt. “Les victoires sont importantes à la fin de l’année lorsque vous vous battez, tout comme les pertes. Quelques balles ont rebondi sur leur chemin et c’était vraiment à peu près l’histoire du match.”

Shildt enverra Austin Gomber (0-1, 2,37 ERA) au monticule mardi. Gomber a une fiche de 1-0 avec une MPM de 0,00 en deux apparitions (un départ) contre les Royals. Il a lancé 1 2/3 de manches de soulagement sans coup contre les Royals le 24 août et possède 6 2/3 cadres sans but contre Kansas City.

Suite à cette série, les Cardinals rentrent chez eux pour affronter les Brewers, puis potentiellement un double à Detroit si les jeux de rattrapage sont nécessaires.

“C’est ce que je gère et dont je parle avec ces gars depuis notre retour”, a déclaré Shildt au St. Louis Post-Dispatch. “Vous parlez d’un groupe de gars qui sont absolument en train de le présenter dans les circonstances les plus sans précédent de l’histoire du sport. Je ne suis pas un type trop dramatique et hyperbole. C’est à peu près un fait. Quand vous avez beaucoup d’énergie, vous êtes plus sensible à la fatigue physique et mentale. “

Les Royals (22-32) sont presque éliminés des séries éliminatoires 2020, mais ils ont toujours la capacité d’affecter la course aux séries éliminatoires de la Ligue nationale. Le fait que l’adversaire soit le club pour lequel Matheny a joué de 2000 à 2004 et géré de 2012 à 2018 rend toute victoire plus douce.

Mais Matheny se concentre sur son équipe actuelle et ses joueurs actuels, en particulier les jeunes.

“J’ai apprécié cette saison, surtout quand on pense au fait que tant de gens pensaient que cela n’arriverait jamais”, a-t-il déclaré à propos de la saison 2020.

“À vrai dire, il y aura des gars qui ont eu la chance de jouer dans les ligues majeures cette année et qui n’auront peut-être jamais la chance de revenir ici.”

Brady Singer (3-4, 4.14) est l’un des joueurs qui ont fait leurs débuts en 2020 et qui reviendra presque certainement. Matheny pourra revoir Singer une fois de plus, et cela doit lui remonter le moral. Lors des deux derniers départs de Singer, il a lancé huit et six manches sans but, accordant respectivement un et deux coups sûrs lors de victoires à Cleveland et Detroit.

– Médias au niveau du champ