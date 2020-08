Dana White était plus nébuleux qu’un 8-ball magique après l’UFC sur ESPN 15 lorsqu’il s’agissait de combattre les annonces. En évitant tout «oui» solide pour la plupart, nous avons obtenu beaucoup de réponses «probablement» et «les plus probables» lors de la conférence de presse post-événement de samedi. «Probablement» en ce qui concerne Tony Ferguson contre Dustion Poirier, puis «Plus probable» en ce qui concerne le prochain challenger au titre des poids coq de Petr Yan.

Malheureusement pour Frankie Edgar, ce ne sera pas lui en raison de sa victoire par décision partagée sur Pedro Munhoz lors de l’événement principal (regardez les faits saillants ici).

« Il y a des choses à jouer et il y a des gens devant lui », a déclaré White. «Il a fait une bonne performance ce soir et s’est mis en bonne position, mais … il a du travail à faire là-bas … Deux [more fights] ou un, nous ne savons pas, cela dépend de qui il se battra ensuite. «

C’est une très bonne nouvelle pour Aljamain Sterling, qui a été le candidat n ° 1 du consensus en poids coq selon à peu près tout le monde MAIS Blanc. Après des semaines de gaufres et de réponses «Demandez à nouveau plus tard», le président de l’UFC a finalement donné son dû à Sterling.

« Ce sera plus que probablement Sterling », a-t-il déclaré à Heidi Androl sur le post-show ESPN +.

Un Sterling au son très heureux s’est rendu sur Twitter pour célébrer cette légère reconnaissance.

Décembre fonctionnera très bien pour nous deux.

Yan peut rassembler sa merde.

Je peux rassembler ma merde.

Apportez la tempête parfaite et concentrée des deux côtés. https://t.co/CRTwCrOkTj – Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 23 août 2020

Bien sûr, tout cela dépend de la capacité de l’UFC à faire signer Yan et Sterling sur la ligne pointillée. Nous sommes sûrs que la direction de Yan veut probablement un nom plus bancable qui ne risque pas de le traîner sur le tapis et de le dominer avec la lutte. Et nous sommes sûrs que Sterling veut être payé, ce que l’UFC est étonnamment réticent à faire lorsqu’il s’agit de prétendants de poids inférieur (exemple: Henry Cejudo prend une réduction de salaire pour affronter Demetrious Johnson).

Espérons que l’UFC parviendra à rassembler les pièces, car ce serait une sacrée bêtise de fin d’année.