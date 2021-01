April del Rio

Marcela Prieto et Anet Barrera, deux fortes candidates pour remporter la place olympique en cyclisme sur route, sont les piliers du projet de Patricio Ruiz, un coureur et homme d’affaires actif qui soutient une équipe à Jalisco de huit femmes et autant d’hommes, mais son objectif principal est de générer une carrière, car il la considère comme une priorité avant d’envoyer des cyclistes en Europe sans préparation, avec le risque de frustration qui en résulte.

Nous poussons l’équipe olympique, nous avons deux filles qui les préparent au mieux pour le moment où elles doivent se battre pour la place, et pour la gagner, préparez-les pour que quiconque y participe, non seulement participe aux Jeux olympiques, mais joue le meilleur rôle qui soit Cela a été fait, a déclaré dans une interview le propriétaire de Pato Bike Racing, dans lequel les membres disposent d’une équipe multidisciplinaire de formateurs, de nutritionnistes, de psychologues, de matériel, de mécanique, de transport, en plus des salaires et des conseils pour ne pas abandonner leurs études.

Il a indiqué que bien que le cyclisme ait pu reprendre son activité en pleine pandémie, notamment en Europe, le calendrier 2021 est encore incertain, car de nombreuses joutes attendent d’être confirmées par les flambées de Covid-19. Les tricolores attendent que la Fédération mexicaine de cyclisme établisse les critères de sélection olympique pour concourir pour les places précédemment attribuées au pays.

Ce que j’espère, c’est qu’ils mettent un calendrier avec des courses liées au parcours sur lequel ils vont concourir à Tokyo et sur cela, les cyclistes seront sélectionnés, a-t-il dit en référence aux cinq possibles, car en plus de Barrera et Prieto, ils concourront également carré Brenda Santoyo, Andrea Ramírez et Ariadna Gutiérrez.