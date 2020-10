Lorsque le marché semble qu’il n’allait plus offrir de surprises, dans les dernières heures, un retour attendu à Huracán s’est confirmé. Patricio Toranzo retournera au club de ses amours pour son troisième cycle et à 38 ans, il signe un nouveau contrat jusqu’en décembre de l’année prochaine.

De cette façon, le Canard remplira un objectif qu’il avait: se retirer avec le maillot Hurricane. Après avoir traversé le cyclone bolivien, le footballeur est revenu au Globe à la joie de tous les supporters. Dans ce club, il faisait partie de l’équipe mémorable de la Cappa en 2009 et a également remporté la Coupe d’Argentine en 2014 et la Super Coupe d’Argentine en 2015.

Damonte aura ainsi neuf renforts au total (l’arrivée d’Esteban Rolón manque, ce qui a déjà été convenu de bouche à oreille). Outre Toranzo, le DT aura Ezequiel Bonifacio qui est arrivé à la dernière minute et rejoint Facundo Cambeses, Raúl Lozano, Renato Civelli, Adrián Arregui, Franco Cristaldo et Diego Mercado.

Le contrat de Toranzo comprendra également des prix par match joué et une clause de résiliation pour juin 2021. “Revenir à Huracán me donne un immense bonheur, j’ai toujours voulu ça. Heureusement, nous avons pu parvenir à un accord avec Alejandro Nadur, tout a été résolu rapidement et maintenant je veux rejoindre le plus vite possible”, a avoué le joueur à Olé.

Comme si cela ne suffisait pas, Toranzo a averti que “c’est un défi, sans aucun doute. Je viens à Huracán pour concourir, pas seulement pour prendre ma retraite. J’ai eu une très bonne relation avec Damonte depuis longtemps, nous aurons le temps de parler et de savoir ce qu’il veut. lui comme entraîneur. Il a gagné sa place aujourd’hui. “

Pour conclure, Toranzo a déclaré que “quand je suis parti, j’ai toujours dit que mon rêve était de prendre ma retraite avec ce maillot avec lequel j’ai vécu beaucoup de joies. Et maintenant on peut me le donner. Rencontre avec les fans, avec le club, avec le Ducó et pourtant ce sera quelque chose de beau. ” L’idole revient à Hurricane.