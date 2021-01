Patricio Arce, footballeur de Carlos A. Manucci La Ligue 1, a été blessée après une fusillade jeudi soir à Callao. Le milieu de terrain péruvien de 27 ans a été abattu deux fois dans un incident déroutant dans lequel un joueur mineur du Académie Cantolao.

Selon des habitants de Jiron Zarumilla, à Bellavista, un groupe de Les jeunes, dans lesquels Arce jouait, pratiquaient le football lorsqu’un camion noir est soudainement apparu d’où ils ont commencé à tirer à bout portant et dans diverses directions, puis à s’échapper de la zone.

Malheureusement, la fusillade dans cette partie du premier port a causé la mort d’un adolescent de 16 ans qui jouait dans les divisions inférieures de Cantolao. Malgré le fait que le mineur ait été transporté d’urgence à l’hôpital Daniel Alcides Carrión, il n’a pas résisté à l’attaque.

Les autres blessés ont été identifiés comme Patricio Arce Cambana (avec des blessures par balle à la poitrine et à la jambe), José Carlos Zapata (avec des blessures par balle à la poitrine et à l’abdomen) et Nicola Coca Alfaro (avec des blessures par balle au bras et à l’avant-bras).

Les témoins ont raconté que toutes les personnes impliquées dans la fusillade de jeudi soir vivent près du lambeau de Zarumilla et qu’elles se rassemblent régulièrement pour jouer à l’endroit susmentionné.

Selon des proches de Patricio Arce, qui a prolongé il y a quelques jours son affectation à Carlos A. Manucci pour une saison de plus, le footballeur est déjà hors de danger, même s’il restera quelques jours à l’hôpital de Carrión pour se rétablir complètement.

Le département des enquêtes criminelles (Depincri) enquête déjà sur l’incident et il est prévu que dans les prochains jours, il prendra la déclaration de toutes les personnes impliquées, y compris «Pato» Arce.

Photo: César Grados/@photo.gec

