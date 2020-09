Lorsque les Seahawks accueillent les Patriots sur “Sunday Night Football” (20 h 20 HE, NBC) dans l’avant-dernier match de la NFL Week 2 en 2020, il y aura une sensation NFC familière. Russell Wilson, le quart partant de Seattle depuis 2012, affrontera son ancien homologue de conférence, Cam Newton.

Newton, le choix n ° 1 du classement général en 2011, est venu en Nouvelle-Angleterre en tant qu’agent libre cette intersaison après être devenu MVP de la Caroline il y a cinq saisons. Alors que Newton tente de trouver la même forme et la même santé, il ne fait aucun doute que Wilson continue d’être très précieux en tant que futur QB du Temple de la renommée véritablement élite.

Les Patriots et les Seahawks aiment courir souvent et choisir leur place dans le jeu de passes. Wilson a prouvé qu’il n’avait pas besoin de lancer beaucoup pour produire un volume élevé de gros jeux de passes en aval. Newton a couru partout dans les Dolphins la semaine dernière, mais la pression sera exercée pour mieux passer ici.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les paris sur les Patriots contre les Seahawks lors de la semaine 2, y compris les cotes mises à jour, les tendances et les pronostics de notre expert pour “Sunday Night Football”.

Cotes des Patriots contre Seahawks pour “Sunday Night Football”

Propagé: Seahawks par 4Plus / moins: 44,5Cotes d’écart de points: Patriotes -118, Seahawks -102

Les Seahawks ont été moins qu’un favori de touché depuis la sortie de la ligne initiale. Ils obtiennent la légère bosse du panier pour l’avantage du terrain après avoir remporté une impressionnante victoire sur route à Atlanta la semaine dernière.

Série de tous les temps des Patriots contre Seahawks

La série est à égalité 9-9, donc le gagnant conservera la tête pendant quatre ans, en supposant que les équipes ne se rencontrent pas dans un autre Super Bowl avant cette date.

Les Seahawks ont remporté le dernier match en novembre 2016, 31-24 en Nouvelle-Angleterre. C’était une petite consolation et une vengeance pour avoir perdu le Super Bowl 49 après la saison 2014, 28-24, après que Wilson ait été intercepté par Malcolm Butler sur la ligne de but au lieu de lancer la passe gagnante.

Les Patriots ont remporté trois des cinq derniers affrontements, mais ce fait est discutable maintenant, car ils étaient tous avec Tom Brady ou Matt Cassel au quart-arrière.

Trois tendances à connaître

– 58% des parieurs répartis comme les Seahawks pour couvrir leur modeste nombre chez eux aux heures de grande écoute.

– 55% des parieurs plus / moins aiment que le total dépasse, malgré le fait que les deux équipes essaieront de ralentir le jeu avec leurs parties en cours.

– Les Patriots et les Seahawks ont gagné et couvert facilement dans la semaine 1. Les Patriots ont une fiche de 8-8-1 contre l’écart la saison dernière. Les Seahawks avaient un dossier de 9-7-2 contre l’écart en 2019.

Trois choses à surveiller

Les Wideouts de Wilson contre les Patriots Secondaire

Tyler Lockett et DK Metcalf sont les grands meneurs de jeu pour les Seahawks. Stephon Gilmore, le joueur défensif en titre de l’année, et Jason McCourty sont les solides demi de coin des Patriots avec Darrelle Revis et Butler partis depuis longtemps. Les visiteurs sont également très attachés à la sécurité et aux sous-emballages. Wilson a déchiré une mauvaise secondaire des Falcons la semaine dernière, il devra donc s’appuyer davantage sur une précision précise en profondeur malgré un degré de difficulté plus élevé.

Bonjour Jamal Adams

Adams, qui avait l’habitude d’affronter les Patriots deux fois par saison pour assurer la sécurité des Jets, a maintenant sa seule chance cette saison. Vous pouvez parier, après un grand premier match, qu’il voudra écraser leur jeu de course et chercher à frapper Newton. Le milieu du terrain ne sera pas aussi invitant cette semaine avec Adams imminent.

Qui arrêtera la course?

Les Seahawks s’affronteront avec Chris Carson et Carlos Hyde derrière leur ligne musclée. Les Patriots le feront avec Sony Michel et une foule d’autres. Wilson peut avoir du succès si la course est arrêtée, mais le jury ne sait toujours pas si Newton est toujours capable de cela.

Des statistiques qui comptent

1-5 et 77.8. C’est le record de Newton et la cote de passeur contre les Seahawks au cours de sa carrière. Son dernier match, un effort perdu en 2018, a été sa meilleure performance. Mais à part une impressionnante victoire sur la route lors de sa saison de MVP et du Super Bowl de 2015, Seattle a eu le numéro de Newton, avec beaucoup d’aide d’avoir Wilson.

Prédiction Patriots vs Seahawks

Les Patriots chercheront certainement à moudre ce match pour garder Wilson hors du terrain et protéger Newton en même temps. Les Seahawks seront également satisfaits de leur approche au sol et à la livre pour limiter les opportunités pour Newton et les augmenter en dehors du jeu-action pour Wilson. Les Seahawks sont mieux équipés pour le faire avec leur backfield et leur quart-arrière. Newton et un jeu de course au coup par coup ne cacheront pas le fait que les Patriots ont beaucoup moins de meneurs de jeu, avec Julian Edelman et pas grand-chose d’autre dans le jeu de passes.

Seahawks 23, Patriots 20