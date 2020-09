Le quart-arrière des Patriots, Cam Newton, a prouvé qu’il pouvait encore dominer une équipe de bas niveau le week-end dernier lors d’une victoire contre les Dolphins, mais son affrontement avec les Seahawks dimanche soir devrait offrir de meilleures perspectives sur ce à quoi s’attendre de lui cette saison.

À ses débuts en Nouvelle-Angleterre, Newton a réussi 15 sur 19 passes pour 155 verges dans les airs et s’est précipité pour 75 verges et deux touchés. La défense de Seattle présente un test plus difficile, non seulement pour l’ancienne star des Panthers, mais aussi pour une équipe de Patriots restructurée sortant de l’ère Tom Brady.

Les Seahawks, quant à eux, sont plus sûrs de leur capacité à se battre cette année. Ils sont toujours au cœur de la fabuleuse course de Russell Wilson en tant que leader et remportent une confortable victoire de la semaine 1 contre les Falcons.

Sporting News suit les mises à jour des scores en direct et les faits saillants de Patriots vs Seahawks sur “Sunday Night Football”. Suivez pour les résultats complets du jeu NFL Week 2.

Score des Patriots contre les Seahawks

Q1

Q2

Q3

T4

Total

Patriotes

– – – – 0

Seahawks

– – – – 0

Patriots vs Seahawks mises à jour en direct, faits saillants de “ Sunday Night Football ”

20h26: TOUCHDOWN, Patriots. Wilson lance un pick-six. Devin McCourty l’emmène à la maison avant de crier le demi-offensif James White, dont les parents ont eu un accident de voiture plus tôt dimanche. 7-0, Nouvelle-Angleterre.

Alors qu’il court dans la zone des buts pour un pick-six, Devin McCourty des Patriots S lance les numéros 2 et 8 et crie: “Deux-huit, nous t’aimons!” Cela, bien sûr, est en hommage à son coéquipier James White, qui a tragiquement perdu son père dans un accident de voiture aujourd’hui. – Field Yates (@FieldYates) 21 septembre 2020

20h23: SNF est en cours à Seattle.

Heure de début des Patriots vs Seahawks

Tous les matchs de “Sunday Night Football” en 2020 ont la même heure de début fixée à 20 h 20 HE. Il y a des matchs du dimanche soir programmés pour chaque semaine de la saison, sauf la semaine 17, bien que la NFL ait la capacité de plier un match dans une fenêtre SNF de la semaine 17.

