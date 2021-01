La Offensive du Real Madrid par Pau Torres commence non seulement à gagner en force, mais aussi à se former. Malgré le fait que la “ Maison Blanche ” réalise le renouvellement de Sergio Ramos, ils savent que le footballeur ne pourrait être que quelques saisons de plus dans l’élite, donc Florentino Pérez conçoit déjà le plan d’entreprendre la signature du défenseur central de 23 ans. Villarreal, et souhaite inclure deux joueurs de l’équipe actuelle dans «l’opération».

Le footballeur a une clause 50 millions d’euros que Madrid ne veut pas et ne peut pas payer aujourd’hui pour la crise, cependant, il a des joueurs qui peuvent être intéressants pour Villarreal et, par conséquent, le club blanc envisage de faire un échange de joueurs, dont certains de l’argent si nécessaire.

Et selon le portail madrilène, les deux joueurs que Madrid souhaiterait offrir à Pau Torres seraient Mariano et Odriozola, deux bonnes options qui, bien qu’elles jouent à peine avec Zidane, pourraient être plus qu’intéressantes pour Emery dans le sous-marin jaune.

Mariano et Odriozola sont deux écartés du Real Madrid depuis plusieurs mois, voire un an. Il est fort possible que Florentino soit obligé de leur donner une sortie.

Et louange?

Selon ‘Marca’, l’accord avec la star du Bayern Munich est total. Le Real Madrid souhaite clôturer l’embauche d’Alaba au plus vite pour la rendre officielle dans les prochains jours. Cependant, son arrivée n’aurait lieu qu’à la mi-2021, lorsque l’Autrichien a mis fin à toutes sortes de liens avec le Bayern.

Comme le souligne la source susmentionnée, David Alaba, qui en plus d’être un arrière gauche agit en tant que défenseur central, gagnerait un salaire de 10 millions d’euros par saison au Real Madrid. Le contrat du défenseur européen durerait quatre ans et arriverait sans frais en raison de son statut de joueur libre.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE