LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Chris Paul et le Thunder tournaient le dos au mur de bulles, un endroit plus difficile que d’habitude face à l’élimination.

Cette fois, il a fallu beaucoup de rangement, se préparer à un retour potentiel à la maison après une longue absence. Ils n’étaient pas intéressés par la fin de leur voyage – ou de leur saison.

«Nous ne sommes pas encore prêts à partir», a déclaré Paul.

Il s’est assuré qu’ils ne le feraient pas.

Paul a donné au Thunder au moins un match de plus à Disney, marquant 15 de ses 28 points au quatrième quart pour une victoire de 104-100 sur les Houston Rockets lundi soir dans le sixième match d’une série de premier tour de la Conférence Ouest.

Paul a effectué deux lancers francs avec 13,1 secondes à jouer et le match à égalité à 100, et Danilo Gallinari en a ajouté deux autres après un chiffre d’affaires de Russell Westbrook pour le terminer.

Le match 7 aura lieu mercredi soir et le vainqueur avancera pour affronter les Los Angeles Lakers, tête de série. James Harden a déclaré que l’état d’esprit des Rockets ne changerait pas.

«Pour aller gagner», a-t-il dit. ”C’est simple.”

Cela donne à l’Ouest deux matchs 7, avec Denver et Utah prêts à jouer le leur mardi.

Dans un match qui était serré jusqu’au bout – aucune des deux équipes ne menait à deux chiffres – le Thunder a rebondi après une éruption lors du match 5. Et personne ne gère mieux les matchs serrés que Paul, qui a mené la NBA avec 150 points dans des situations d’embrayage, défini comme les cinq dernières minutes d’un match dans lequel le différentiel de points est de cinq points ou moins.

«Nous nous attendons à ce qu’il réussisse ces tirs, surtout à la fin du match, a dit Gallinari.

Gallinari a ajouté 25 points.

Harden avait 32 points, huit rebonds et sept passes pour les Rockets, tandis que Robert Covington en avait 18 et Westbrook 17 à son deuxième match contre une souche droite du quadriceps.

Mais ils ont combiné pour 12 des 22 revirements des Rockets, affirmant que Houston avait perdu les matchs serrés plus qu’Oklahoma City ne les avait gagnés.

«C’est en quelque sorte sur nous, pour être tout à fait honnête, a dit Westbrook.

Houston a remporté sa victoire en séries éliminatoires la plus dominante dans le cinquième match, remportant 114-80 après avoir maintenu Oklahoma City à 31,5% au tir. Mais le Thunder a secoué cela, tout comme ils ont fait un déficit de 2-0 dans la série.

Westbrook a marqué cinq points consécutifs pour ouvrir le troisième et les Rockets obtiendraient une avance aussi élevée que neuf dans la période. Mais Gallinari l’a empêché de s’aggraver, puis Lu Dort, un terrible 3 pour 16 au total et 0 pour 9 sur 3 points dans le match 5, a eu un lay-up et deux 3 pour une course de 8-0 qui a terminé le quart et envoyé Oklahoma City au quatrième avec une avance de 77-75.

Oklahoma City l’a prolongé à huit, mais Houston l’a effacé avec une course de 18-4 qui a fourni une avance de 98-92. Paul a répondu avec 3 points consécutifs pour le nouer à nouveau, et il l’a ensuite dénoué pour de bon.

La majeure partie de la première mi-temps s’est déroulée dans une marge de quelques points dans les deux cas. Le Thunder a continué à avoir des ratés, atteignant seulement 41,7% dans l’ensemble et ne allant que de 3 pour 15 sur 3 points.

Mais ils ont bien défendu et les Rockets n’ont pas obtenu 30 points avant plus de 4 minutes et demie dans le deuxième quart-temps. Harden a marqué six points consécutifs à la fin de la demie et Eric Gordon a frappé un 3 points au buzzer pour une avance de 51-48.

TIP-INS

Rockets: Covington a une moyenne de 18 ans lors des trois derniers matchs après un total de 18 dans les trois premiers. … Gordon n’avait que neuf points sur 3 tirs sur 12.

Thunder: Shai Gilgeous-Alexander a terminé sixième lors du vote pour le prix du joueur le plus amélioré, remporté lundi par Brandon Ingram de la Nouvelle-Orléans.

SE SOUVENIR D’UN RIVAL

Il y eut un moment de silence avant le match pour John Thompson, l’entraîneur du Temple de la renommée de Georgetown décédé à 78 ans. L’entraîneur d’Oklahoma City, Billy Donovan, a joué contre les équipes de Thompson quand il était à Providence dans les années 1980, et a perdu un match NIT à son dernier équipe d’après-saison en 1998 après avoir commencé à entraîner en Floride.

«Certainement, je pense que le Big East à l’époque était vraiment défini par les entraîneurs et ces gars-là étant de si bonnes figures de proue, et certainement l’entraîneur Thompson l’était, a dit Donovan. “ Je pense que les choses que vous regardez, les choses dont il faisait partie, les choses qu’il a faites en dehors du basketball étaient je pense incroyables pour la croissance de notre pays et la croissance de notre jeu. ”

TROP PROCHE POUR LE CONFORT?

Les Rockets et Thunder sont les seules équipes restantes au Grand Floridian Resort & Spa, l’un des trois hôtels qui abritaient les équipes de la NBA pour le redémarrage. L’entraîneur de Houston, Mike D’Antoni, a plaisanté en disant qu’il n’avait jamais eu à s’inquiéter de se heurter à un membre du personnel de Thunder dans l’ascenseur parce qu’il prenait les escaliers, mais Donovan a déclaré que l’hébergement n’était pas un problème.

«Les gens ont leurs propres horaires, leurs propres routines, les choses qu’ils doivent faire», a déclaré Donovan, «donc vous vous croisez, mais cela a toujours été agréable.

