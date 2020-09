Paul George insiste sur le fait que les Clippers restent dans le “siège du conducteur” malgré un autre effondrement alarmant contre les Nuggets en demi-finale de la Conférence Ouest.

Les Clippers ont perdu une avance de 19 points dimanche alors que les Nuggets ont forcé un match décisif 7 avec une victoire de 111-98. L’effondrement a suivi LA abandonnant une avance de 16 points dans une défaite dans le cinquième match.

George, cependant, aime toujours les chances de l’équipe de passer à une série de finales de conférence avec les Lakers.

«C’est positif», a déclaré George lorsqu’on lui a posé des questions sur l’ambiance parmi la liste. “Ce groupe reste ensemble. Nous sommes toujours aux commandes. Ce n’est pas un mode panique. Nous avons un Match 7. J’aime nos chances avec notre groupe. Nous nous mettons dans cette position et c’est à nous de nous en sortir.

“Nous savons contre quoi nous sommes confrontés. Nous avons le plus grand respect pour eux en tant qu’adversaires, mais j’aime nos chances. J’aime nos chances. J’aime ce que nous avons. Encore une fois, c’est à nous d’en finir.”

“Nous devons simplement retourner au film et voir ce que nous faisons. Je pense que c’est la seule question à laquelle il faut répondre, c’est” Pourquoi ne les assortissons-nous pas? “”

Son coéquipier Kawhi Leonard, qui a marqué 25 points, a déclaré que c’était un cas où l’équipe devenait “froide” dans un troisième quart-temps au cours duquel les Clippers ont tiré 4 pour 20 depuis le sol.

“Nous sommes juste devenus froids. Nous sommes devenus froids au troisième quart. C’est tout. Nous avons continué à aller à la peinture, à passer le ballon, à stagner un peu et à ne pas pouvoir faire de tirs”, a déclaré Leonard.

“Je dois tout laisser de côté et nous assurer que nous prêtons attention aux détails, que nous exécutons et communiquons du côté défensif, et c’est tout ce que nous pouvons faire, aller sur le terrain et jouer dur et nous assurer simplement que nous connaissons le jeu. plan.”

La charge des Nuggets est arrivée à un moment charnière. Jamal Murray a souffert lorsque George a bloqué sa tentative de lay-up, puis a réussi un 3 à l’autre bout pour donner aux Clippers leur plus grande avance.

Nikola Jokic a intensifié après cela, terminant avec 34 points, qui l’ont inclus drainant quatre de ses six tentatives de 3 points.

«Ça fait mal, ça fait très mal», a déclaré Murray à propos de l’incident avec George. «J’allais sortir, mais pas dans le sixième match, pas dans un match à élimination. Pas quand mon équipe avait besoin de moi, et ils m’ont soutenu.

“Tout le monde parle de moi, mais je n’ai rien fait. Tout le monde est venu et a fait son travail et plus encore.”

À propos de la performance de Jokic, Murray a ajouté: «Il frappe des pas en arrière d’une jambe, disparaissant d’une jambe avec une main dans le visage à plusieurs reprises, alors je dirais qu’il est le meilleur joueur du monde.

“C’était un effort d’équipe, mais Joker nous a définitivement portés tout au long du match.”