David Broncano et la jeune joueuse de tennis Paula Badosa Ils ont fait la une des journaux après avoir été «traqués» à Madrid en s’embrassant, mais ils ne sont plus ensemble. Les deux ont été photographiés en train de s’embrasser en septembre, mais l’animateur de “ La Resistencia ” a reconnu lors de son émission il y a quelques semaines que la relation avait pris fin en octobre. Il l’a fait de manière subtile et élégante en parlant du mois d’octobre avec le collaborateur Jorge Ponce: «C’est une période très difficile … je devenais trop personnelle. Je pensais qu’en octobre je venais de le laisser avec ma petite amie, Jorge ».

La jeune joueuse de tennis espagnole a également rompu son silence sur la relation au cours des dernières heures. Et est-ce que Paula Badosa a accordé une interview dans Mundo Deportivo dans laquelle elle a évoqué brièvement la romance avec David Broncano, mais en précisant que les semaines n’ont pas été faciles pour elle, surtout après la publication de ces photos et la discussion de son amour dans la presse. .

«Je ne m’y attendais pas, il y a là une différence radicale entre Barcelone et Madrid. Cela n’a pas été facile comme cela s’est passé deux jours avant Roland Garros. Cela te surprend. Mentalement, ça vous déstabilise un peu, mais Madrid est la capitale et c’est là que tout est centré “, admet l’athlète lorsqu’elle est interrogée sur cette relation avec l’animatrice de ‘La Resistencia’, avec qui elle a rompu en octobre.

La popularité de David Broncano il a tellement grandi qu’il est même hanté par les paparazzi, qui recherchent des photos de sa vie personnelle et qui l’ont chassé en septembre dîner, se tenir la main et s’embrasser avec Paula Badosa, numéro 70 dans le classement WTA et influenceur avec près de 45000 followers sur Instagram. Le joueur de tennis né en 1997, soit 22 ans, avec seulement 16 ans, elle a été convoquée par le capitaine de l’équipe de la Coupe de la Fédération espagnole. En 2015, elle a été proclamée championne de Roland Garros dans la catégorie individuelle junior, réalisant le premier Grand Chelem de sa carrière de jeunes, et a fait ses débuts professionnels sur le circuit WTA en 2015, atteignant le troisième tour du Miami Masters.