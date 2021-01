Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa a confirmé qu’il avait été testé positif au coronavirus, alors qu’il était en quarantaine à Melbourne après avoir voyagé dans le même avion dans lequel certains positifs pour le COVID-19 parmi les passagers. Elle présente des symptômes et a déjà été transférée dans un autre hôtel, où elle restera isolée et traitée.

Mauvaise nouvelle de Melbourne. L’Espagnol Paula Badosa, 23 ans, vient de confirmer qu’il a été testé positif au coronavirus. Elle était l’une des trois joueuses de tennis espagnoles restées isolées parmi les 72 joueurs qui ont voyagé sur l’un des trois vols à destination de l’Australie dans lesquels ils avaient été testés positifs pour le coronavirus.

pic.twitter.com/9SLzW46HuZ – Paula Badosa (@paulabadosa) 21 janvier 2021

«J’ai de mauvaises nouvelles: comme vous le savez depuis mon arrivée à Melbourne, je suis confiné dans la pièce. Aujourd’hui, au jour 7 de la quarantaine, j’ai été testé positif au COVID. J’ai des symptômes et j’espère récupérer le plus tôt possible. J’ai été transféré dans un autre hôtel où je resterai isolé et sous surveillance. Ce sont des moments difficiles. Merci beaucoup pour votre soutien, je reviendrai plus fort », a indiqué Paula Badosa elle-même à travers une déclaration.

L’élève de Javier Marti Elle avait été isolée dans sa chambre d’hôtel après que certains cas positifs de coronavirus aient été enregistrés parmi des passagers voyageant dans le même avion qui l’avait transportée à Melbourne. A 23 ans, le joueur de tennis atteint le open d’Australie avec les bons sentiments de ces derniers mois, notamment les huitièmes de finale atteint à Roland Garros, son plafond jusqu’ici en Grand Chelem.

Badosa a été transférée dans un autre hôtel de la ville australienne, où elle restera isolée et sera soignée. Comme elle l’a confirmé, elle aurait des symptômes. Un coup dur puisque cela l’empêchera de pouvoir disputer l’Open d’Australie en ne pouvant pas respecter les délais. Le joueur de tennis, pour le moment, se concentre désormais sur la récupération au plus vite et espère «revenir plus fort».