Payback 2020 était-il un nouveau départ pour la WWE?

Cette nuit-là, c’était certainement le cas.

Un autre PPV de la WWE une semaine après SummerSlam semblait totalement inutile. Mais Payback a touché toutes les bonnes notes et a donné le ton à ce qui pourrait être un changement important au sein de l’entreprise.

Oui, vous avez tout entendu avant, seulement pour être déçu par ce qui s’est passé peu de temps après. Pendant une minute, cependant, laissez-vous tenter par ce qui s’est passé à Payback, et vous pouvez voir que les graines ont été plantées pour ce qui pourrait être un nouveau départ pour une promotion qui tourne ses roues au milieu de la pandémie COVID.

Pour commencer, la poussée tant attendue des singles pour Big E semble avoir commencé. Après des années de fans qui ont pratiquement supplié le membre musclé du New Day de montrer ce qu’il a en tant que lutteur en simple, couplé à des promos passionnées et à un segment “Talking Smack” dont on parle beaucoup, il semble que la WWE soit enfin prête à s’engager envers lui .

Un match solide avec Sheamus qui s’est terminé avec le passage de Big E au clair a indiqué que les fans peuvent s’attendre à voir beaucoup plus de l’un des talents les plus charismatiques de toute la lutte professionnelle. Est-ce que ça va durer? Qui sait? Cette nuit au moins, c’était un pas dans la bonne direction.

Shayna Baszler a également vu sa poussée stagner au cours des derniers mois. Après avoir battu Bayley et Becky Lynch à Survivor Series en novembre, puis avoir échappé aux femmes à Elimination Chamber en février, tous les signes indiquaient que l’ancienne combattante du MMA avait le goût de l’or.

Au lieu de cela, elle a perdu son match de WrestleMania contre Lynch et a été fermée dans la carte médiane. Elle a récemment réapparu sur “Raw” et était apparemment mêlée à une querelle avec Nia Jax. Mais les deux ont enterré la hache, bien que brièvement, pour affronter Sasha Banks et Bayley pour les titres par équipe féminine. Un autre match au-dessus de la moyenne s’est terminé avec Baszler sous les projecteurs alors qu’elle enfermait simultanément Banks et Bayley dans une attente de soumission pour obtenir le tapout et devenir un champion par équipe.

Cela donnait à Baszler l’apparence du dur à cuire qu’elle était toujours censée être, et maintenant il semble que sa course ait pris un second souffle.

Le moment le plus étonnant est peut-être venu lorsque l’ancien champion de la NXT et nord-américain Keith Lee a battu Randy Orton en cinq minutes. Orton est dans une querelle amère avec le champion de la WWE Drew McIntyre et Lee était supposé être un tremplin pour relancer Orton dans la querelle en tant que talon chauffé à blanc. Au lieu de cela, Lee a réussi à obtenir une bombe spirituelle pour remporter une victoire nette sur le Legend Killer.

Cela vient juste une semaine avant que Lee abandonne le titre NXT à Karrion Kross à NXT TakeOver et fasse ses débuts “Raw” à des réactions mitigées. Ce n’était pas nécessairement le talent; c’était la nouvelle musique et la tenue de ring qui en avaient beaucoup inquiétés. Mais Lee évoque Orton indique que la société croit au monstre athlétique d’un homme.

Enfin, le tour de talon de Roman Reigns de Roman Reigns a finalement été terminé alors que The Big Dog a eu son premier match en plus de six mois contre Braun Strowman et The Fiend pour le championnat universel de la WWE. Après avoir fait son retour surprise à SummerSlam, Reigns a choqué les fans en s’alignant avec Paul Heyman sur “Friday Night SmackDown”.

Au moment où Payback a commencé, personne ne savait à quoi s’attendre dans le match à triple menace. Reigns et Heyman ont refusé de signer le contrat pour le match jusqu’à la toute dernière minute, après que Strowman et The Fiend se soient battus sans raison. Reigns se dirigea vers le ring et frappa les deux avec des chaises en acier à la recherche d’une épingle pour regagner le titre.

Strowman et The Fiend ont réussi à échapper aux tentatives d’épingle, mais après avoir jeté The Fiend hors du ring, Reigns a cloué Strowman avec une lance pour obtenir le tombé et élever le titre avec le vilain Heyman à ses côtés.

C’est loin de là où la WWE était il y a à peine quelques mois, alors que les notes ont baissé et que la direction de la société était préoccupée. Ces préoccupations ne sont pas complètement réduites au silence car il doit encore se concrétiser au cours des prochaines semaines. Mais c’était certainement un pas dans la bonne direction avec un spectacle qui n’avait rien à faire étant aussi agréable et bien réservé qu’il l’était.