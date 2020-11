Minute 19. GOOOOOOL OF SPAINAAA! GOOOOOOL DE CANALEEEEES! Belle passe de Morata, qui a reçu par derrière, a tourné et mis dans le trou pour le Cantabrique, qui le frappe contre Bizot et fait le premier. HOLLAND 0-1 ESPAGNE.

Minute 16. Centre Berghuis qui cherchait Luuk de Jong, mais Eric García l’emporte avec une tête pour écarter le danger.

Minute 12. Morata avance au comptoir, s’ouvre en profondeur pour Asensio et le centre à la carrière de Madridista se promène dans la région.

Minute 8. PRESQUE MARQUE GERARD MORENOOO! Quelle opportunité pour l’attaquant de Villarreal! La défense a mal lancé le hors-jeu et s’est retrouvée seule à attendre le centre de l’autre côté. Il l’a abaissé, l’a frappé presque de l’avant à la recherche du but de Bizot mais il passe au-dessus de la barre transversale.

Minute 5. Aké ne peut pas continuer. L’arrière central de City a remarqué une crevaison et doit se retirer du terrain. Entrez Blind.

Minute 4. Le centre d’Asensio est empoisonné et Bizot doit se corriger pour attraper le ballon presque sur la ligne de but.

Minute 1. IL SE JOUE AU JOHAN CRUYFF! Le jeu commence à Amsterdam. HOLLANDE 0-0 ESPAGNE.

20:42. Le match est sur le point de commencer après l’hymne du Pays Bas!

20:40. LA HYMNE NATIONALE DE ESPAGNE À AMSTERDAM!

20:38. Les 22 protagonistes sautent sur le terrain! Sur le terrain de la Johan Cruyff Arena sont déjà les joueurs de Espagne Oui Hollande.

20:33. Espagne Oui Hollande Ils ne se sont plus affrontés depuis 2015. Dans les deux derniers précédents, les Néerlandais ont battu l’équipe dirigée à l’époque par Vicente del Bosque. En 2015, ils se sont imposés 2-0 en amical, tandis qu’en 2014, ils ont battu 5-1 lors des débuts de la Coupe du monde au Brésil dans laquelle l’Espagne était absente de la phase de groupes. Dans la mémoire de tous, la dernière victoire espagnole en finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud, avec un but d’Iniesta.

20:22. Pour sa part, Hollande cherche à regagner la confiance perdue lors des récentes réunions. Après le départ de Ronald Koeman, ils n’ont pas retrouvé les sensations qui les ont amenés à se positionner comme l’un des prétendants clairs au Championnat d’Europe. Une victoire, deux nuls et deux défaites ont compté depuis.

20:15. Espagne il est mis à l’épreuve aujourd’hui face aux importants matches de la Ligue des Nations qui se jouent dans cette pause. L’équipe peut se qualifier pour le Final Four de la compétition et aujourd’hui Luis Enrique pourra tester plusieurs de ses joueurs pour voir s’il peut leur faire confiance pour les deux prochains matches.

20:05. Luis Enrique donne l’alternative dans le but à Unai Simón et forme un attaquant de luxe avec la présence de Morata, Gérard Moreno Oui Asensio. De plus, il testera sur le côté droit avec Bellerín et au centre du terrain avec Koke. Une autre des grandes nouveautés des onze, peut-être la plus marquante, est l’absence du chef et du capitaine de l’équipe, Sergio Ramos.

19:55. Hollande la rencontre est considérée comme un véritable test de niveau et Frank de Boer commence pratiquement tout ce qu’il a: Bizot; Hateboer, Velman, Aké, Wijndal; Wijnaldum, De Jong, Van de Beek; Berghuis, Depay et Luuk de Jong.

19:50. Nous connaissons déjà les onze d’Espagne. Luis Enrique commence par: Unai Simon; Bellerín, Eric García, Íñigo Martínez, Gayà; Rodri, Koke, Canales; Gerard Moreno, Asensio et Morata.

19:45. Bienvenue à la diffusion du Hollande – Espagne! Le match amical entre l’équipe nationale Pays Bas Oui Espagne Il servira de test pour les deux prochains matches de la Ligue des Nations dans lesquels l’équipe entraînée par Luis Enrique cherchera à atteindre les quatre derniers de la compétition.

La Sélection l’une des puissances historiques et actuelles du football européen se mesure, dans ce qui sera un test de niveau non seulement pour ce qui reste de la Ligue des Nations, mais aussi en vue de l’été prochain, dans lequel se jouera l’Eurocup. Un match dans lequel des joueurs comme Morata, Llorente ou Asensio passeront un test important concernant leurs aspirations à participer au tournoi continental maximum en juin.

Même si Hollande a refait surface au cours des deux dernières années, depuis que Ronald Koeman est parti et s’est dirigé vers Barcelone, ils n’ont remporté qu’un match sur les cinq qu’ils ont disputés et c’était toujours sans Frank de Boer du banc. L’ancien culé a également mené l’équipe néerlandaise en trois matchs, en faisant match nul et en perdant un.