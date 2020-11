Examen avant la vérité. Ainsi face Espagne le match amical qui le mesurera dans le Johan Cruyff ArenA avec Hollande. Deux des grandes équipes du continent vont tester leur force dans un match sans enjeu, mais dans lequel l’honneur sera disputé. Ceci étant, en plus de voir un nouveau visage, les deux plus grandes attractions d’une rencontre qui a peu d’arôme de pachanga.

Luis Enrique Vous pouvez utiliser cette correspondance pour les tests. L’Asturien n’aime pas changer toute son équipe, mais il profitera du seul match sans rien en jeu, puisque les deux autres qui devront jouer contre la Suisse et l’Allemagne appartiennent à la Ligue des Nations, pour voir des joueurs moins communs. Et cela partira du but.

Pour Luis Enrique, le gardien partant est De Gea, mais contre les Pays-Bas, comme cela s’est produit lors de la pause précédente lorsque l’équipe nationale a été mesurée lors d’un autre match amical contre le Portugal, Kepa veut commencer. Au centre de la défense, il y aura également des nouvelles, puisque Sergio Ramos et Pau Torres ont de nombreuses options pour commencer le match sur le banc, cédant la place à un couple sans précédent comme celui qui allait former Eric García et Iñigo Martínez. Dans le reste des lignes, il y aura moins d’options pour les surprises. La principale, la présence de Marcos Llorente au centre. Le joueur de l’Atlético de Madrid ferait ses débuts en tant qu’international absolu. Et au-dessus, Adama et Dani Olmo ce sont les candidats pour accompagner un Morata qui veut continuer à montrer son niveau.

Après ce jeu, les tests prendront fin. Après le duel contre les Pays-Bas, L’équipe nationale devra affronter deux matches clés pour être dans la phase finale de la Ligue des Nations. S’ils gagnent contre la Suisse et l’Allemagne, ils seront classés, tandis que s’ils ne parviennent pas à battre l’équipe suisse, le duel contre les Allemands à La Cartuja de Séville sera une finale où seule la victoire en vaudra la peine.

Une nouvelle étape

Les Pays-Bas examineront l’état de forme des Espagnols dans un match dans lequel Frank De Boer, remplaçant de Ronald Koeman à la tête du combiné ‘oranje’, vous devez trouver votre première victoire après avoir commencé votre voyage avec une défaite et deux nuls.

Après avoir battu la Pologne (1-0) et perdu contre l’Italie (0-1) avec l’intérim Dwight Lodeweges, Les Pays-Bas ont accueilli l’ancien joueur barcelonais lors du match amical décevant contre le Mexique (0-1). Après cela, deux nuls dans leurs duels de la Ligue des Nations contre la Bosnie (0-0) et l’Italie (1-1) pour se classer troisième du groupe 1 à deux points du leader polonais.

L’Espagne affrontera le rival contre lequel ils ont été proclamés champions du monde en 2010 et dans lequel De Boer était l’entraîneur adjoint de Bert van Marwijk. Pourtant, depuis, il n’a pas réussi à le vaincre, chutant de façon spectaculaire à ses débuts en Coupe du monde 2014 au Brésil (1-5) et un an plus tard en amical à Amsterdam (2-0). En fait, l’équipe nationale n’a jamais réussi à gagner aux Pays-Bas, une malédiction qu’ils tenteront de briser dans un duel qui, selon la philosophie des deux, est attrayant et avec une teinte offensive marquée.

De Boer, pour sa part, a déjà prévenu que contre les hommes de Luis Enrique, il se formera avec des joueurs qui ont “peu joué”. Ni son capitaine, Virgil van Dijk, grièvement blessé, ni des hommes comme De Ligt ou Strootman ne seront disponibles cette fois, tandis que Memphis Depay, revendiqué cet été par Barcelone; Wijnaldum, Van de Beek, le joueur barcelonais Frenkie de Jong ou le joueur sévillan Luuk De Jong ils pourraient également ne pas être du jeu pour chercher à mettre fin aux doutes.