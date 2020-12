Pedri a trouvé sa place. Le footballeur de Tenerife a surpris en ce début de saison avec Barcelone, mais ces dernières semaines, Ronald Koeman a fait de lui un joueur dans la zone centrale du terrain plutôt que sur l’aile, une position dans laquelle l’ancien joueur de l’Union Deportiva Las Palmas brille et contribue à améliorer l’image de l’équipe de Barcelone Sur ce parcours accidenté

Le milieu de terrain canarien est arrivé à Barcelone l’été dernier et personne ne savait ce qui lui arriverait. Le club du Barça envisageait de l’envoyer en prêt pendant un an pour poursuivre sa croissance après avoir brillé, à seulement 16 ans, à Las Palmas. Pedri avait des propositions d’Espagne et d’Allemagne, mais dès les premières séances d’entraînement, il a montré que avait quelque chose de spécial, un style différent malgré sa jeunesse avec laquelle il pourrait énormément contribuer à Ronald Koeman.

Peu à peu il prenait place parmi les onze participant à tous les jeux, bien qu’il y ait deux ou trois semaines, il en ait perdu la propriété au détriment de Coutinho. À cette époque, en sortant du banc et en jouant en tant que milieu offensif ou milieu offensif, il a contribué plus que le Brésilien, c’est pourquoi il s’est une fois de plus établi dans la formation de départ de Ronald Koeman. Ni Philippe, ni Antoine Griezmann ni le footballeur qui a joué le rôle de milieu de terrain n’ont brillé autant qu’un Pedri qu’il y a moins d’un mois, il avait 18 ans.

Depuis que Pedri a quitté l’aile gauche de l’équipe culé pour jouant plus concentré, l’image de Barcelone a subi un changement pour le mieux. Le canari est capable de donner une autre vitesse au jeu et de fournir un dynamisme qui ne pourrait pas être apprécié avec d’autres footballeurs. En outre, celui de Tegueste n’a ni complexe ni peur d’aucune sorte. La jeune perle de Barcelone ose tout et tout le monde. Il ne se soucie pas de l’équipe devant lui ni de l’expérience, du corps ou de la qualité du footballeur qui peut avoir devant lui.

D’un autre côté a montré sa capacité à trouver des trous là où il n’y en a pas. Avec des équipes bloquées, Pedri est capable de trouver n’importe quel espace millimétrique avec lequel filtrer une passe pour créer une chance de marquer. Ce qui se passe ensuite ne dépend plus de lui. Et est-ce que le canari Il pourrait briller encore plus si ces jeux qu’il est capable d’initier se retrouvent dans le but s’il n’y avait pas ce problème de but subi par l’équipe dirigée par Ronald Koeman.

Mention doit être faite de le rapport qu’il a établi avec Leo Messi, crack et standard de Barcelone. L’Argentin aime partir de l’aile droite et finir dans la zone centrale, là où Pedri devrait être. Le premier de Las Palmas a su s’entendre avec Rosario et, en plus de jeter les murs et de faire des combinaisons, semble savoir lire l’esprit de ’10’ se retirer, déménager ou se démarquer pour ne pas contrarier le six fois vainqueur du Ballon d’Or.

L’avenir est à vous

A 18 ans, Pedri a fait étalage de qualités qui nous invitent à penser que l’avenir de Barcelone et de l’équipe nationale passera entre ses pieds. Le monde peut être à lui de continuer à développer ce potentiel qui l’a fait briller en deuxième division espagnole à seulement 16 ans. La vérité est que pour y parvenir, il doit continuer à améliorer son jeu dans cette zone centrale où il se sent plus à l’aise, comme il l’a lui-même affirmé après la victoire de 2-1 contre la Real Sociedad au Camp Nou.

Et c’est peut-être l’affrontement contre l’équipe de Saint-Sébastien était le meilleur de Pedri depuis son arrivée à Barcelone. Le footballeur canarien était parfaitement associé à ses coéquipiers et était l’un des grands noms de la section offensive de Barcelone. Sa qualité dans la dernière passe était évidente lorsqu’il a laissé Martin Braithwaite seul devant Remiro, mais comme mentionné ci-dessus, ce qui se passe ensuite ne dépend pas du gamin de 18 ans: l’attaquant danois a envoyé son tir dans le deuxième amphithéâtre.

La qualité n’est pas tout et c’est pourquoi il faut parler d’engagement. Pedri, bon joueur, sans beaucoup de physique, talentueux comme le plus, mais aussi engagé. Alors que Barcelone souffrait dans la dernière ligne droite du match, le canari était essentiel pour couper une chance très claire à Isak dans laquelle il se tenait seul devant Ter Stegen. Le meneur de jeu a couru et pourchassé l’attaquant de la Real Sociedad sans perdre la foi et Il est arrivé au bon moment pour mettre le pied et envoyer le cuir dans un coin dans le plus pur style Puyol. Pour rendre l’action plus héroïque, il a fini par prendre un coup monumental à la hanche lorsqu’il s’est écrasé au poteau, ce qui a fini par déclencher sa substitution dans un match à 10 sur ’16’.