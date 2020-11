Les semaines passent et Pedri continue d’être un partant à Barcelone. Le footballeur canarien a fait irruption dans le club du Barça et est tombé amoureux de Ronald Koeman, Quoi a compté sur lui dans les dix matchs que l’équipe culé a joué jusqu’à présent entre la Ligue et la Ligue des champions.

Le footballeur de chicharrero est arrivé à Can Barça avec la possibilité de sortir en prêt, mais pendant l’entraînement, quelque chose a attiré l’attention de Ronald Koeman. La qualité de Pedri n’est pas passée inaperçue par l’entraîneur néerlandais et il a vu qu’il avait un bijou pratiquement inconnu dans l’équipe et pariez sur lui dès le premier match, dans lequel il a joué 20 minutes, un chiffre similaire à ceux dont il jouissait lors de la deuxième journée contre le Celta.

À partir de ce moment, il n’a jamais joué aussi peu de minutes qu’à ses débuts et à son deuxième match en défendant le maillot de Barcelone. En réalité, ces dernières semaines, il s’est imposé comme l’un des gros titres dans les plans de Ronald Koeman et, même, terminer le match comme dans la victoire contre le Betis ou être remplacé à la 92e minute comme dans la victoire très importante contre la Juventus à Turin.

Et est-ce que à 17 Pedri, qui a joué l’an dernier à Las Palmas en deuxième division, Il a frappé à la porte et trouve une place dans une équipe où des stars comme Messi, Griezmann jouent ou des champions du monde comme Sergio Busquets ou Piqué. Sa confiance en soi, son audace et sa qualité ont convaincu Ronald Koeman de commencer lui confier les responsabilités d’un club aussi exigeant que Barcelone et il est entré soudainement et non avec des apparences peu à peu comme il est d’usage de faire de jeunes promesses.

Par exemple, Trincao n’a commencé qu’un seul matchou, contre Ferencvaros, où il a été remplacé au moment du jeu. Pedri a profité d’un autre des jeunes joyaux de Barcelone, mais aussi contre ses coéquipiers éprouvés. Le canari ajoute, en Ligue, plus de minutes que Dembélé toutes compétitions confondues et seulement 100 de moins qu’Antoine Griezmann. De plus, lors des derniers matchs, Ronald Koeman a préféré retirer l’un de ces deux joueurs que l’ancien de Las Palmas.

Pedri, par les jeunes, pourrait être considéré comme le changement facile pour que les étoiles ne se fâchent pas, mais ce qu’il fait sur le terrain empêche Ronald Koeman d’évaluer la possibilité de le changer. L’ancien entraîneur néerlandais adore le football canarien et le montre chaque semaine depuis celui où il a surpris tout le monde en lui donnant le titre au Clásico contre le Real Madrid.