Dans les deux matchs les plus importants de la saison Club de football de Barcelone jusqu’à présent, tous les deux d’affilée, seuls quelques joueurs Ronald Koeman ont été considérés comme inamovibles. Il y avait des conditions, telles que Net dans le but ou celui de Lenglet derrière, sans Piquer juste pour sa sanction. Il y avait d’autres logiques fixées par la grandeur comme Leo Messi, Frankie De Jong ou Jordi Alba. Mais il y a un sixième membre sur les deux onze contre le Real Madrid et la Juventus qui se répète: le très jeune Pedri Gonzalez.

Celui de Tegueste, avec seulement 17 ans, Il a été le partant de la main de Koeman lors des deux derniers duels, décisif dans cette phase de la saison pour le Barça contre le principal rival pour la compétition nationale et contre l’autre favori dans les poules pour aller premier du groupe au deuxième tour. Dans les deux scénarios, le garçon de 2002 a débuté et l’a fait avec une grande personnalité, une confiance en soi remarquable, avec cette présence qui ne correspond pas au corps d’un garçon aussi précoce dont le corps et la condition physique se développent encore.

Avant le Getafe Sa première opportunité en tant que partant est venue, peut-être dans le match le plus malheureux des Catalans, où l’équipe n’a pas brillé mais où le canari a commencé à laisser de petits aperçus de son football. Seulement avec le ballon à ses pieds, où son jeu brille vraiment, mais aussi sacrifié en effort, pression et aides sur les côtés. Et c’est que le technicien néerlandais l’utilise comme intérieur, à gauche et à droite, et Pedri Il sert.

Avant le Real Madrid, comme le reste de ses coéquipiers, il n’avait pas l’air comme prévu. Il a laissé une perle, un geste, ce qui rend sa technique et ses capacités claires alors que c’était avant le Juventus où il a montré sa simplicité et son courage. Avant les Bianconeri, il a donné un récital de football, le très jeune milieu de terrain a beaucoup de confiance en lui et en très peu de temps il gagne la confiance qui lui permet d’en essayer un de plus, d’aller plus loin. A Turin, le onze de départ de la Barcelone.

Koeman a aimé Pedri dès le premier jour où il l’a vu s’entraîner, son football est à son goût et sa contribution a augmenté au fur et à mesure qu’il lui a donné plus de confiance. À ce moment clé de la saison, son nom a devancé d’autres joueurs plus importants. Les rotations ont été autour d’autres joueurs et non avec lui. Griezmann, Coutinho, Dembélé, Ansu Fati … les minutes contre le Real Madrid et la Juve ont été partagées entre eux et Pedri a été remplacé en 82 ‘et 92’, respectivement …

Koeman vous bénit

Koeman ne se cache pas lors d’une conférence de presse, le technicien répond toujours à ce qui est interrogé avec une remarquable sincérité, il ne se ride pas. Demandé par Pedri, le Néerlandais a utilisé un terme qui définit assez bien l’opinion populaire chez le jeune canari. «Impressionnant», a déclaré Koeman après le match contre la Juventus: «Ce qu’il a montré aujourd’hui, sa personnalité sur le terrain, beaucoup de calme malgré son âge. C’est quelque chose qui, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, il sera un grand joueur pour Barcelone»

«Il peut jouer dans différentes positions. Vous pouvez jouer à droite et à gauche. Je pense qu’il a fait un excellent travail avec Alba pour arrêter les ascensions de Cuadrado. Tu as fais un bon travail. À cet âge, démontrer ce niveau et ce caractère, c’est être heureux“, Fermé Koeman Dans une deuxième question sur le milieu de terrain de 17 ans qui fait déjà un trou dans le onze de départ de ce nouveau Barça.