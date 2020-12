Pedro Aquino est très proche d’être un nouveau joueur de la Amérique. Dans les dernières heures, le milieu de terrain de l’équipe nationale péruvienne est parvenu à un accord avec les «Azulcremas». La seule chose qui reste pour que la négociation soit close est que León, le club qui possède son pass jusqu’en mai 2021, accepte la proposition économique de la distribution de Mexico.

Comme il pouvait le savoir Depor, le transfert serait total et la durée du contrat de trois ans. De même, le montant serait un chiffre millionnaire, ce qui augmenterait le prix du «Roca» sur le marché international, face à un éventuel passage à un autre championnat.

Le club de Guanajuato a encore quelques petites différences économiques avec l’équipe américaine et elles devraient être résolues dans les prochains jours, en attendant que le transfert soit finalisé au plus tard d’ici la fin de l’année.

Aquino est à León, la ville où il a reçu Noël en compagnie de sa famille. C’est ce que le milieu de terrain de Blanquirroja a fait, à travers quelques histoires sur ses réseaux sociaux, pour tous les followers au Pérou comme au Mexique.

Le footballeur de 25 ans pourrait devenir la deuxième recrue de l’équipe. Il y a quelques semaines, l’embauche de Mauro Lainez a été annoncée, qui arrive de Tijuana. En revanche, on ne sait toujours pas qui remplacera Miguel Ángel Herrera sur le banc, limogé après avoir été éliminé en demi-finale des Concachampions. Des rumeurs demeurent concernant l’affaire.

Pedro Aquino Il est arrivé au Mexique à la mi-2017. Depuis son arrivée en Liga MX, il a porté les maillots des Lobos BUAP et León, ajoutant plus de 70 matchs et remportant un titre national. Il est maintenant temps de faire un plus grand saut dans votre carrière.

