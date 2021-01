Pedro Aquino a été annoncé comme le nouvel ‘Eagle’ qui permettra à la Amérique obtenir le titre du Tournoi Clausura 2021. Les attentes sont grandes, notamment pour la campagne qu’il a menée avec León; Cependant, la presse mexicaine précise qu’il ne s’agira que d’un «oiseau de passage», car avec le potentiel que possède le milieu de terrain péruvien, il sera bientôt en Europe.

«León a été le tremplin pour rejoindre une grande équipe au Mexique et il a bien fait: il a gagné. Mais sous les projecteurs avec l’Amérique, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Les téléspectateurs en Europe regardent toujours l’Amérique. A cause du niveau de Pedro, je le vois un an en Amérique puis en Europe », dit-il. Carlos Hernandez de Fox Sports de México.

Croissance et importance d’Aquino

Lors de son premier pas à l’étranger, Aquino est arrivé à Lobos BUAP à la mi-2017. Bien que l’équipe ait fini par se battre pour sa permanence en Liga MX, l’année où il était là était suffisante pour faire le saut vers León, qu’ils ont vu au Péruvien. derrière le volant dont ils avaient besoin dans leurs rangs pour rechercher des titres. Ils n’avaient pas tort, après deux saisons et demie, il a fait le grand saut vers Amérique.

“Sa croissance a été notoire, il est un joueur de l’équipe nationale et il vient dans un club qui lui donnera une plus grande projection pour ses intérêts d’aller jouer en Europe”, a-t-il déclaré. Diego Paz de TUDN, qui note également qu’il ne lui faudra pas longtemps pour en devenir propriétaire. “Je pense que, dès le départ, cela peut prendre plus de quelques minutes pour devenir le titre incontesté”, a ajouté le journaliste sportif de la chaîne de télévision.

Pedro Aquino a été annoncé avec style en Amérique. (Photo: Twitter)

Aquino a été signé pour trois ans, non seulement en raison de la contribution qu’il apportera à l’équipe sur le terrain, mais aussi en raison de la projection qu’il a. “Amérique Il lui a fait un contrat de quatre ans en veillant à ce que le joueur reçoive des offres du football étranger et puisse participer à la négociation. En cas de séjour à la maison, c’est un projet intéressant qui est sûrement quelque chose que le club recherche », a estimé Paz.

Cependant, il doit être pris avec prudence. Selon Hernández, ceux qui viennent en Amérique peuvent s’adapter et grandir ou tout simplement tomber. «Le maillot américain vous rend très haut ou vous coule. Il peut tout vous donner ou vous enterrer. L’Amérique a maintenant besoin d’un titre et c’est Pedro Aquino. De plus, il n’a pas de compétition, il aurait une équipe de jeunes et un joueur qui vient de Toluca, qui est Alan Medina », a-t-il expliqué.

Marché péruvien pour le Mexique

Le volant de la Sélection péruvienne Il a une grande responsabilité en Amérique, comme l’ont fait tous les compatriotes venus sur les terres aztèques pour se faire une place sur le marché international. «Ils sont consolidés parce qu’ils savent à quoi ressemble le football mexicain. Le footballeur péruvien est très féroce, ils l’ont dans le sang », a déclaré Hernández, tandis que Paz considérait que cela venait de mineurs.

«Les joueurs péruviens qui viennent au Mexique sont de grande qualité et je pense que leur compétition en équipe nationale, ainsi que dans les équipes mineures, les amène à devenir une cible intéressante à signer. Ce sont des joueurs qui apportent différentes choses sur le terrain. Le marché du Pérou au Mexique sera toujours très intéressant », a déclaré Paz, en attendant que de nouveaux compatriotes rejoignent le championnat mexicain.

