Une nouvelle aventure dans votre carrière. Pedro Aquino Il pourrait changer de chemise avant la fin de l’année, étant un cadeau de Noël ainsi que son environnement. Après être devenu champion de Liga MX avec León, le milieu de terrain de l’équipe nationale péruvienne a décidé de ne pas continuer au club de Guanajuato, à la recherche de nouveaux défis professionnels pour 2021.

L’un des principaux clubs intéressés, comme nous l’avons déjà signalé, appartient également au football aztèque. América de México, peut-être l’équipe la plus importante du pays, a déjà négocié l’incorporation du milieu de terrain de Blanquirroja il y a quelques semaines.

Jusqu’au moment, Depor a pu corroborer que le club de Mexico avait déjà soumis jusqu’à deux offres pour le footballeur formé au Sporting Cristal, qui a encore un contrat avec les “ Panzas Verdes ” jusqu’en mai 2021.

La première proposition a été rejetée car elle n’était pas économiquement intéressante. Par conséquent, l’offre a été immédiatement améliorée et un joueur a été ajouté à la négociation. Il s’agit de Fernando Gonzales, une vieille connaissance d’Ignacio Ambriz, l’entraîneur de León, qui l’a déjà dirigé en son temps à travers Necaxa. Cette seconde approche aurait été très attractive pour León et si les négociations aboutissaient, dans les prochains jours, Aquino serait annoncé comme un nouveau renfort des «Azulcremas» pour la saison prochaine.

L’Amérique compte actuellement deux joueurs dans la position «Rock»: Richard Sánchez et Fernando Gonzáles. C’est justement ce dernier qui fera partie de la négociation, pour que notre compatriote ait sa place dans la formation américaniste.

Le footballeur de la Sélection pourrait devenir la deuxième recrue de l’équipe. Il y a quelques semaines, le recrutement de Mauro Lainez a été annoncé, qui arrive de Tijuana. En revanche, on ne sait toujours pas qui remplacera Miguel Ángel Herrera sur le banc, limogé après avoir été éliminé en demi-finale des Concachampions. Des rumeurs demeurent concernant l’affaire.

Pedro Aquino est arrivé au Mexique à la mi-2017. Depuis son arrivée en Liga MX, il porte les maillots des Lobos BUAP et León, ajoutant plus de 70 matchs et remportant un titre national. Il est maintenant temps de faire un plus grand saut dans votre carrière.

