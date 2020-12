En tant que bon joueur d’équipe, Ripoll distribue parmi tous ses collaborateurs Elche et Hercule et des centres d’excellence FIFA Ripoll et De Prado le mérite de leur inscription dans la liste Forbes des «Best Doctors 2020». Il analyse le fléau des blessures qui secoue le football d’élite en raison de la forte demande des calendriers et de l’égalité croissante des équipes et souligne que les mathématiques et les algorithmes fournissent déjà un grand service pour le diagnostic et le traitement des blessures.

Le magazine Forbes le place à nouveau parmi les meilleurs médecins d’Espagne en traumatologie et chirurgie orthopédique. Comment recevez-vous cette reconnaissance?

Je reçois la distinction au nom d’une équipe de personnes, parmi lesquelles les médecins d’Elche et d’Hercule, les médecins Quesada, Gómez; et le docteur De Prado m’accompagne en direction d’une clinique reconnue par la FIFA. Le prix est une reconnaissance à toutes ces personnes; à une équipe, et c’est la chose la plus importante.

Hazard, Carvajal, Ramos, Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto … Il y a un fléau de blessures dans l’élite du football espagnol. Tout cela est-il attribuable à une surcharge du calendrier ou y a-t-il d’autres raisons?

Le premier facteur à souligner est qu’au cours de ces mois, il y a eu huit matches d’équipes nationales, en plus de ceux disputés avec leurs clubs. Tous ces joueurs sont internationaux avec leurs pays et par conséquent ils ont une vraie troupe de matches et sont contraints de jouer à intensité maximale, ce qui est le deuxième facteur. La classe moyenne du football, les équipes autrefois considérées comme plus faciles à gagner, ont disparu. Aujourd’hui, la préparation physique a beaucoup égalé le football et il n’y a plus de matchs faciles, ni avec les équipes nationales, ni avec les clubs. Les joueurs sont donc obligés de s’utiliser au maximum et ils doivent le faire avec une fréquence énorme. Et ça? Eh bien, la protection de la formation structurée est perdue. En d’autres termes, s’entraîner avec des règles, avec des règles et des horaires protège des blessures et cela se perd dans ces conditions.

La dernière blessure musculaire du Belgian Hazard, de Madrid, est frappante, dans laquelle selon le médecin de sa sélection le stress de ce joueur, très habitué à la haute compétition, a pu influencer …

Être au Real Madrid, c’est être dans l’une des équipes les plus importantes du monde, sinon la plus, et la pression qui y est reçue est maximale. De plus, ce joueur est venu à Madrid avec des attentes très importantes, en ce sens qu’il est venu remplacer de grands joueurs qui venaient de partir. Il est très difficile de porter ce violet qui est lourd. Dans les années où il appartenait à Chelsea, ce footballeur n’a pratiquement pas été blessé, à l’exception d’une fracture. Nous sommes maintenant confrontés à un problème, et ce n’est pas le premier cas, dans lequel les blessures sont liées les unes aux autres. Messi, un joueur hors de tout doute, entre 2013 et 2015 a subi neuf blessures aux ischio-jambiers.

Et cette chaîne de blessures finit par saper la confiance de quiconque …

Les blessures s’enchaînent, le joueur perd la confiance en lui; Il fait des gestes auxquels il n’est pas habitué, dans le coup de pied, dans la course; il se protège ou du moins il le croit lorsqu’il est endommagé dans certaines précautions qu’il prend lors de la course. La blessure fondamentale de Hazard a été à la cheville et je pense qu’il l’a déjà surmontée et qu’il a maintenant une série de blessures musculaires typiques du morphotype du joueur, qui aura très probablement cette composante de stress qu’un médecin qui le connaît très bien comme il le dit. celui de votre sélection.

En mai, ils ont publié une analyse prédictive sur l’augmentation possible de 50% des blessures des footballeurs lorsque la compétition a repris après une interruption de trois mois due à la pandémie. Les faits les prouvent maintenant …

C’est très important, mais pas à cause du succès de l’analyse, mais à cause de l’arrivée des chiffres et des données dans la science médicale. Nous entrons dans une ère dans laquelle les banques de données, les arbres de décision, les algorithmes et les mesures prises de manière anthropométrique absolument exacte auront une influence décisive sur l’avenir du diagnostic et du traitement des blessures. À Elche, nous avons l’un des laboratoires les plus avancés au monde pour mesurer les pathologies des joueurs et des personnes normales. On peut savoir précisément si un ligament du genou est déchiré, si un muscle est endommagé, si une personne présente une altération du pied, du morphotype. Nous entrons dans une nouvelle ère: les critères médicaux sont très importants, mais les mathématiques entrent en médecine et c’est un événement scientifique de premier ordre car c’est une façon exacte de penser et cela aidera beaucoup.

En plus de réduire la surcharge des calendriers, que peut-on faire des clubs et des fédérations pour tenter de réduire ce taux élevé de blessures dans le football?

L’intelligence est la capacité de s’adapter à la réalité. et cela nous dit que les calendriers ne vont pas diminuer en fréquence, qu’il y a une série d’intérêts économiques, qui, d’autre part, protègent le football et le rendent possible; et que l’intensité des matchs ne diminuera pas. Les équipes doivent s’adapter à cette nouvelle réalité et nous devons avoir des équipes équilibrées, avec plusieurs joueurs par poste. Les footballeurs polyvalents auront une importance énorme à l’avenir et l’une des obligations de l’entraîneur est de garder toute l’équipe branchée, motivée, personne n’a à se sentir à l’écart. Tout le monde devrait se sentir utile et il ne devrait y avoir aucune différence entre les débutants et les remplaçants. Le temps de réciter par cœur les alignements de nos équipes préférées est révolu. La constitution des effectifs doit s’adapter aux temps nouveaux, qui apportent de nombreux matchs plus fréquents et une très forte intensité de jeu.

Et comment les escouades devraient-elles être rassemblées à cette nouvelle époque?

Que les directeurs sportifs recherchent des personnes en bonne santé, capables de performer et avec une telle capacité pour que l’entraîneur puisse choisir sans que l’équipe perde ses performances. L’exemple le plus important est le Bayern Munich, qui a laissé mardi plusieurs partants sur le banc contre l’Atlético. Les rotations, presque exotiques, deviennent désormais incontournables.