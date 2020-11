Les objectifs de Adrià Pedrosa et de Roberto Lopez faire justice sur le tableau de bord et a donné le victoire de l’Espagne des moins de 21 ans contre les îles Féroé. L’équipe de Luis de la Fuente continue d’accélérer le rythme pour le championnat d’Europe de l’été prochain, dans lequel sa présence est déjà confirmée, bien qu’elle indique clairement qu’elle devra aiguiser son objectif si elle veut aspirer à répéter les succès d’il y a peu d’années. Malgré le déluge d’occasions, l’équipe nationale n’a pas pu aller au-delà d’une victoire 2-0 contre les Nordiques.

L’entraîneur est sorti avec pratiquement tout ce qu’il avait pour les trois points de l’avant-dernier match de la phase de qualification. Avec le billet pour le championnat continental déjà certifié, De la Fuente a laissé des joueurs comme Hugo Guillamón ou Óscar Rodríguez sur le banc, bien qu’il soit sorti avec un onze qui avait peur. Pedri, Brahim, Bryan Gil et Dani Gómez ont souligné la raclée l’équipe des îles Féroé, mais le manque de but a été noté.

L’Espagne a pris d’assaut la victoire. Le siège de ‘La Rojita’ a été total tout au long du match. Les occasions se succédaient, chaque fois plus clairement, même si le but était de résister. Preuve en est les 16 tirs avec lesquels les Espagnols sont allés se reposer, sans avoir encore réussi à voir la porte.

Après avoir traversé le tunnel des vestiaires, l’équipe espagnole a présenté quatre changements dans le but de trouver le but et d’assurer la victoire. Si la première place du groupe était déjà assurée, tout ce qui ne gagnait pas aurait semé une mer de doutes sept mois après la dispute européenne.

Brahím, Dani Gómez et Fran Beltrán sont restés dans le vestiaire et l’entraîneur a donné l’entrée à Puado, Fran García et Roberto López. Pedri et Bryan Gil ont mis le déséquilibre en attaque dès le début de la seconde période, mais la précision manquait toujours. Ce qui devait être – et méritait – une victoire n’est pas passé d’un nul à zéro.

Le désespoir a commencé à s’emparer de l’Espagne, jusqu’à ce que une action de Bryan et Pedri a décidé le jeu à 67 ′. Celui d’Eibar remuait encore et encore la région, jusqu’à le donner au culé. Pedri a joué face au point de penalty pour le arrivée de Pedrosa, qui a marqué et a ouvert la voie à la victoire.

Les Espagnols ont tenté de profiter du but pour élargir leurs différences. Les tentatives ont continué d’être une constante, avec plus de repos pour Bryan Gil – qui a porté une grande partie du poids du jeu – et plus d’importance pour Óscar, Roberto López ou Fran García.

Puis, d’une bonne action de l’Espagne est venu le but qui a consolidé la victoire et a clôturé le match. L’avant txuri-urdin Roberto Lopez Il battait Hentze en l’absence de quatre minutes pour la conclusion du match, une passe de Fran García. Bien qu’ils n’aient rien joué, les De la Fuente étaient de loin supérieurs aux Féroïens et, bien qu’ils aient échoué plus que nécessaire, ils ont sorti leur griffe et leur faim pour prendre les trois points.