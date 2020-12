Presse latine

Journal La Jornada

Mardi 15 décembre 2020, p. a12

Paris. Les milieux offensifs Edson Arantes do Nacimento (Pelé) et le récemment décédé Diego Armando Maradona dirigent l’équipe du siècle publiée hier par le magazine spécialisé France Football.

La controverse sur les meilleurs footballeurs de tous les temps a été réglée avec le choix de ce que la publication a décidé d’appeler la Golden Ball Dream Team et où l’Amérique latine a contribué avec cinq joueurs dans un onze redoutable avec une formation de luxe 3-4-3.

Le groupe restreint comprend la légende russe Lev Yashin sous les trois bâtons, avec le quintuple joueur brésilien de la Coupe du monde Cafu comme arrière droit, l’Allemand Franz Beckenbauer au centre et l’inoubliable italien Paolo Maldini sur le côté gauche.

La bande centrale du terrain gaspille le talent, avec les milieux défensifs Xavi Hernández, d’Espagne, et Lotar Matthaus, d’Allemagne, tandis que l’icône brésilienne Pelé et la star argentine Maradona, compétence et puissance pure, sont le meilleur prélude pour les trois ci-dessus. .

Pour le trident offensif, le magazine a placé les deux meilleurs footballeurs du 21ème siècle, l’Argentin Lionel Messi (six Ballons d’Or, six Golden Boots et quatre Champions League) et le Portugais Cristiano Ronaldo (cinq Ballons d’Or et cinq Champions) pour des deux côtés, avec l’avant-centre Ronaldo Nazario, double champion du monde (1994 et 2002), ainsi que deuxième meilleur buteur des Coupes du monde.

Pour cette sélection difficile, France Football a interrogé environ 140 journalistes spécialisés répartis sur toute la planète, un par pays.

La formation de l’équipe finale a eu lieu après plusieurs tours de scrutin où il y avait des listes restreintes de joueurs, ce qui a généré beaucoup de controverse. En outre, la publication a révélé deux autres équipes qu’il a nommées argent et bronze, dans le but de divertir les grands du football, absents dans le onze privilégié du siècle.

L’initiative a été prise après que le Ballon d’Or 2020 n’a pas été décerné en raison de la pandémie de Covid-19.