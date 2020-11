Edson Arantes do Nascimento, Mieux connu comme Pelé, il voulait dire au revoir à son “ami” Maradona via les médias sociaux. Le plus haut personnage historique du football brésilien a publié un message dans lequel il déplorait la perte de l’Argentin: «Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a encore beaucoup à dire, mais pour l’instant, que Dieu donne de la force aux membres de votre famille. Un jour j’espère que nous pourrons jouer au ballon ensemble au paradis».

Pelé, trois fois champion du monde avec le Brésil, et Maradona, qui a remporté la couronne planétaire en 1986, ils avaient une excellente relation. En effet, le 31 octobre, jour de son 60e anniversaire, il a publié le message suivant pour le féliciter: «Ma grande amie, Maradona. Je vous applaudirai toujours. Je te soutiendrai toujours. Que ton voyage soit long, que tu souris toujours et que tu me fasses sourire aussi. Joyeux anniversaire!”.

Maradona Il est décédé à l’âge de 60 ans des suites d’un arrêt cardiorespiratoire dont il n’a pas pu se remettre. Trois ambulances se sont rendues chez lui dans la ville de Tigre pour tenter de le faire revivre, mais le «10» n’a pas pu reprendre connaissance et est mort quelques minutes après que ses proches aient appelé les médecins.

Souviens-toi que Il y a quelques semaines, Maradona avait déjà souffert de problèmes de santé qui l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale causée par un caillot cérébral. L’opération s’est bien déroulée, mais la détérioration de son état de santé a provoqué l’issue fatale, qui a provoqué un choc dans le monde du football et en Argentine, où trois jours de deuil national ont été décrétés.

En plus de mener l’Argentine à la Coupe du monde 1986, l’ancien joueur de Barcelone, de Boca Juniors, de Naples ou de l’équipe argentine, entre autres, a remporté un championnat argentin, une Copa del Rey, une Super Coupe d’Espagne, un manteau de la Liga, une UEFA, deux championnats de Serie A , une Coupe d’Italie et une Super Coupe d’Italie.