Mais bientôt la chance s’est alliée avec l’équipe locale: un centre de la zone par Julen Castañeda a été achevé par Julián Luque contre un enchevêtrement de chemises bleues et le ballon a frappé le bras de Pedro Inglés. L’arbitre a décrété un penalty et a été transformé par Julián Luque. Et, lorsque la minute 20 a été accomplie, une prise à l’intérieur de la zone de Prada a été marquée comme une pénalité et cette fois c’est l’ancien joueur d’Oviedo Dioni qui l’a transformée.

Le match étant très difficile, la filiale bleue a décidé de monter et de se lancer contre le cuirassé Leonese. Pour cela, Guille Bernabéu a avancé des lignes, prenant la barre et saisissant les côtés. Sur la droite, Ton Ripoll a pris de l’importance et, sur la gauche, Lorea a trouvé une autoroute pour tenter une démarcation dangereuse. Cependant, les Bleus manquaient d’une plus grande présence dans la région et de bonnes occasions de marquer.

Ton Ripoll a réalisé un tir avec beaucoup de difficulté vers la demi-heure de jeu, mais il s’est échappé près de la marque Leon. Le Culturel n’a pas tardé à répondre, encore une fois avec Dioni comme protagoniste. L’attaquant a tiré en puissance et s’est tenu seul devant le gardien de but en ajustant excessivement le ballon jusqu’à ce qu’il touche le bois.

La deuxième partie n’avait pas grand-chose à voir avec la première. Dans celui-ci, Vetusta a clairement joué mieux, qui a noté pour de bon les changements introduits par Cañedo, en particulier ceux de Joselu et Avilés, qui ont donné un autre visage à l’équipe à la recherche d’espaces et de jouer au premier contact.

En l’absence d’un quart d’heure, Javi Cueto était sur le point de combler l’écart avec un ballon à l’intérieur de la surface et peu de temps après que Steven ait terminé un corner devant sa paire. Deux bonnes occasions d’avoir mis la peur dans le corps des locaux. Mais, bien sûr, l’objectif de la filiale bleue devait aussi venir d’un penalty. Javi Cueto a menacé à l’intérieur de la zone et un centre culturel l’a renversé. Le bélier lui-même a transformé la peine maximale.

Vetusta a encore eu le temps de chercher des balles profondes et directes sur un Cultural qui les a lancées d’office pour éviter les difficultés et prendre un butin essentiel pour finir leader du groupe, oui, après avoir joué un match de plus que Langreo, avec lequel ils sont à égalité à sept points. La filiale bleue, quant à elle, est classée cinquième, en plein milieu du classement.