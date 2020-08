Ecoutez. S’il vous plaît. Écoutez.

Vous n’avez pas à changer d’avis. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec ce que disent les joueurs de baseball qui ont décidé de ne pas jouer mercredi soir – six équipes complètes et d’autres joueurs individuels de la ligue – rejoignant des athlètes d’autres sports à travers le pays qui se sont levés en s’asseyant. et prendre une soirée pour appuyer sur pause.

Mais peut-être, écoutez. Pour un changement de rythme, si rien d’autre. Écoutez leur douleur. Écoutez leur angoisse. Écoutez leur frustration. Écoutez leur humanité, leur souffrance.

Écoutez Mookie Betts. Écoutez Dee Gordon. Écoutez Jack Flaherty. Écoutez Jason Heyward. Rien ne sera résolu en une nuit, voire un an, mais écouter sans parler serait le plus petit des petits pas dans la bonne direction.

Gardez vos répliques instinctives de la ligne de l’entreprise pour un autre jour. Ils seront alors tout aussi inutiles, égoïstes et nuisibles, je le promets.

Je sais que vous n’aimez probablement pas quand votre sport et votre politique se mélangent. Mais le temps où ils restaient séparés est révolu et ils ne reviennent jamais. Les athlètes sont des personnes maintenant, pas seulement des artistes.

Et vous les avez vus jouer sur le terrain de baseball, jouer de leur mieux, au mieux de leurs capacités. Vous avez été diverti par leurs succès, angoissé par leurs échecs – ou l’inverse s’ils jouent pour l’équipe préférée de votre rival. Vous les avez regardés pendant des années.

Maintenant, écoutez-les. Pendant au moins une nuit. Je ne vais même pas dire que vous le leur devez, car qu’est-ce que cela signifie vraiment? Ce n’est pas une obligation.

Mais écoutez peut-être, cette fois de toute façon.

Je sais, c’est beaucoup demander. Nous n’avons plus beaucoup de conversations nationales, pas autant que nous avons des matches de cris nationaux. C’est un problème descendant. Nous n’écoutons pas ce que disent ceux de l’autre côté, nous attendons juste qu’ils se taisent pour que nos cris ne soient pas aussi noyés.

C’est le même cycle, encore et encore. Les mêmes excuses et points de discussion fatigués sont lancés. Les mêmes robots dominent autant que possible Twitter.

Mais ce moment, c’est différent. Ce n’est pas que le tournage de Jacob Blake à Kenosha, dans le Wisconsin, soit nécessairement unique ou plus horrible que d’autres incidents dans le pays – et n’est-ce pas le genre de problème, que les mêmes choses continuent de se produire, encore et encore?

Ce moment est différent car les sports se sont arrêtés dans tout le pays mercredi soir. Et pas seulement la NBA ou la WNBA – deux ligues avec de meilleurs antécédents en matière de prise de parole sur les questions sociales et raciales – mais aussi le baseball.

Trois matchs de baseball – les Reds contre les Brewers, les Mariners contre les Padres et les Dodgers contre les Giants – qui étaient censés être joués n’ont pas été joués, les manifestations menées par des joueurs de balle noirs qui ont pris position et les coéquipiers qui les ont soutenus.

Ils ont arrêté de jouer parce que c’est important pour eux. Ils espèrent que les gens écouteront, espèrent que les gens l’entendront et peut-être même le prendront à cœur.

C’est peut-être trop demander. Ce fut une année épuisante et ravagée par une pandémie, et je ne suis pas assez naïf pour penser que chaque cœur est ouvert au changement à ce moment précis.

Écoutez ce qu’ils disent. Essayez de faire taire la voix dans votre tête qui semble automatiquement se déclencher lorsque vos croyances sont remises en question, le «Pourquoi» ou «Ouais, mais…» ou l’un des obstacles au changement.

Pour une nuit, au moins, écoutez.