La 46e édition des People’s Choice Awards 2020, le prix le plus important pour les fans et la culture pop au monde, s’est tenue ce dimanche 15 novembre à Santa Monica, en Californie, et les responsables de la transmission de la cérémonie étaient E! Divertissement et Telemundo Internacional.

Dans cette édition, la chanteuse Jennifer Lopez, 51 ans, a reçu une reconnaissance spéciale (The People’s Icon) pour sa carrière dans l’industrie du cinéma et de la musique.

«Cette année, il nous a tous nivelés et nous a appris ce qui comptait et, pour moi, vous êtes le plus important. Vous pouvez être qui vous voulez et faire tout ce que vous voulez faire … La vie est un tango et il faut toujours continuer à danser », a exprimé JLo dans son discours.

Les enfants de la chanteuse Jennifer Lopez ont eu une intervention lors de cette reconnaissance, mais de manière virtuelle. Dans leur discours, les mineurs ont souligné le talent de leur célèbre maman.

Jennifer Lopez est une actrice, chanteuse, productrice de cinéma et de télévision, créatrice de mode, entrepreneure et philanthrope. De plus, elle continue de conquérir le monde avec son talent et a récemment sorti «Pa ‘Ti» et «Lonely», des chansons qui feront partie de son film avec Maluma: «Marry Me».

