Pep Guardiola continuera au moins un an en charge de la Manchester City. L’entraîneur de Sampedor renouvelle votre contrat avec l’entité britannique une saison de plus, avec l’option d’une en plus, et il continuera à poursuivre l’objectif de remporter la Ligue des champions, ce qui l’étouffe depuis son arrivée à l’Etihad Stadium. ETLa ville a officialisé l’expansion ce jeudi du lien avec Guardiola.

Le renouvellement de Guardiola a été clôturé après l’accord entre les deux parties. Le technicien continuera un an de plus que prévu dans son dernier contrat, qui a pris fin le 30 juin 2021, Et il pourrait même le prolonger jusqu’en 2023. Ainsi, Pep achèverait sa sixième année à la tête de Manchester City, qu’il est arrivé à l’été 2016 avec des attentes très élevées et avec laquelle il a réussi à triompher en Angleterre, mais pas encore en Europe. .

le Manchester City Il remplit ainsi l’un de ses grands objectifs, clé pour poursuivre la planification d’un projet qui tourne autour des idéaux de l’entraîneur de 49 ans, qui a toujours prétendu se sentir heureux d’être dans l’entité britannique. Maintenant, la Ville devra faire face à d’autres rénovations d’immobilisationsDans le cas de Kevin de Bruyne, star de l’équipe, et de Kun Agüero, qui comme Guardiola – avant la prolongation convenue – met fin à sa relation à Manchester le 30 juin 2021.