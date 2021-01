Luis Figo C’est une nouvelle ce mardi pour sa nouvelle et applaudie zasca à Pablo Iglesias après les déclarations controversées du vice-président du gouvernement dans le programme Salvados de La Sexta comparant les exilés de la dictature de Franco avec Carles Puigdemont, l’ancien président de la Generalitat s’est évadé en Belgique de la justice espagnole le 1er octobre et a inculpé les hommes d’affaires qu’il définit comme «les pouvoirs économiques et médiatiques».

Le Portugais n’a pas pu se contenir sur son compte Twitter et a lancé un message applaudi qui porte plusieurs milliers de RT en moins d’un jour: “On ne peut tromper que des imbéciles très stupides!” Près de 17000 personnes ont soutenu les Portugais dans cette zasca contre le chef de Podemos et le vice-président de l’exécutif pour ses propos inacceptables, et l’un d’eux a été Pepe Reina, qui a marqué le tweet de Figo comme favori.

Paco Vazquez, ou ce qui est pareil; comment définir et ramener un vice-président, résumant ses inepties et ses lacunes. pic.twitter.com/oX5VbKL1wh – Beatriz Pino (@Beatriz_Pino_) 18 janvier 2021

Le gardien espagnol était beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux il y a quelques mois, mais il l’a probablement fatigué des attaques et du harcèlement continus de la gauche plus radicale chaque fois qu’il a critiqué l’exécutif pour l’une de ses décisions ou mesures désastreuses. Maintenant, au lieu de publier des tweets ou de faire des RT, il préfère “ faire des favoris ” et soutenir de manière plus indirecte, comme il l’a également fait avec le message dur contre Pablo Iglesias de Paco Vázquez, ancien maire de La Corogne et ancien secrétaire général du PSdeG-PSOE.

La semaine dernière, le gardien de but de la Lazio a également fait quelque chose de similaire à pour dépeindre le chef de Podemos tirant la bibliothèque de journaux en ce qui concerne la TVA sur la lumière. De manière très subtile, il a donné des “ j’aime ” à plusieurs tweets dans lesquels Pablo Iglesias était sur le terrain lorsqu’il parlait du prix de l’électricité avec l’ancien gouvernement du PP alors que maintenant qu’il est au pouvoir il se limite à faire des excuses et non tenez parole, comme beaucoup d’autres membres de l’exécutif actuel. «Il faut un Gouvernement patriote qui dit que la lumière est un droit et comprenez que les droits du peuple prévalent sur les intérêts des grands oligarques », a-t-il déclaré.