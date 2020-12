▲ Les Colchoneros défilent en tête de la Ligue avec 26 unités Photo prise sur Twitter @HHerreramex

Ap

Journal La Jornada

Dimanche 6 décembre 2020, p. a12

Madrid. Les erreurs ont de nouveau condamné Barcelone, dont la chute semble se poursuivre. Une nouvelle défaite qui les éloigne de 12 points de la première position. L’équipe du Barça semblait se remettre un peu après une période critique. C’était une simple illusion: il a subi son quatrième revers, désormais contre une équipe nouvellement promue que la logique présentait comme une victime favorable pour les Catalans, Cadix, qui contre toute attente l’emportait 2-1. Le but attribué au Barça était d’ailleurs le but contre son camp.

Álvaro Negredo est entré à la 62e minute et on a envoyé plus tard le premier ballon aux filets qu’il a touché pour condamner le tableau de bord qui pèse comme un grand rocher pour le club catalan.

Cádiz avait pris la tête après qu’Álvaro Giménez ait profité d’un nouvel échec. Le défenseur Óscar Mingueza a dirigé le ballon vers sa propre porte dans un corner et bien que Ter Stegen ait dévié la ligne, il a laissé le ballon à sa merci pour être envoyé aux filets après huit minutes.

Pedro Alcalá, de Cadix, a eu la malchance de marquer dans son propre but après qu’Alba ait tiré un tir bas que le défenseur a à peine touché, mais a frappé son but à 57. Un but qu’il a donné au Barça pour le rendre moins inquiétant leur présence sur le tableau de bord.

C’est un pas de géant dans nos chances de se battre pour la Ligue, a reconnu l’entraîneur du club Ronald Koeman; J’ai fini par être très déçu, je dois l’accepter et je dois continuer, mais une distance de 12 points avec l’Atlético, qui est une équipe très forte, c’est beaucoup.

Cadix a maintenu sa grande avancée en étant cinquième avec 18 unités. L’équipe qui est revenue en première division pour ce tournoi a battu les deux grands espagnols, en battant le Real Madrid 1-0 lors de la sixième journée. Il est le premier promu à réaliser cet exploit depuis le Betis en 2001-2002.

Le gardien Jeremías Ledesma a joué un rôle clé dans la victoire en éteignant plusieurs buts, comme un tir bas du Danois Martin Braithwaite à 16 ans. Neuf minutes plus tard, il a dévié un coup franc de Lionel Messi. Dans la dernière ligne droite, il a contenu un tir franc du Bosniaque Miralem Pjanic à l’intérieur de la surface à 85 et trois minutes plus tard un tir du Français Antoine Griezmann qui a mis sa poitrine pour le rejeter.

Magnifique séquence

Le leader incontesté, l’Atlético de Madrid, a décroché sa septième victoire. Le Français Thomas Lemar et Marcos Llorente ont marqué des buts de grande qualité, avec lesquels les Colchoneros ont accumulé 26 matchs sans défaite, après avoir battu Valladolid 2-0.

Une excellente journée pour le Mexicain Héctor Herrera, qui est revenu en tant que partant dans un duel où il était en forme, mais qui a été réservé presque à la fin.

L’Atlético reste la seule équipe sans perdre dans la campagne et compte 26 points. Elle compte deux unités de plus que la Real Sociedad, qui joue aujourd’hui, dans la lutte pour le sommet.

A la date suivante, ceux menés par Diego Simeone affronteront le Real Madrid, dernière équipe à les battre en championnat, 1-0 le 1er février lors de la 22e journée du dernier tournoi.

Lemar a mis fin à un but rapide qui remontait au 20 avril 2019, en envoyant un tir au deuxième poteau vers le filet à la minute 56. Llorente est entré dans le changement pour la deuxième mi-temps et dans un décroché, il a mené le ballon du milieu de terrain définir dans la zone à 72.

Atleti a également eu le retour de l’attaquant Luis Suárez, qui a raté les quatre derniers duels toutes compétitions confondues en raison de sa contagion de Covid-19 lors d’un appel à l’équipe uruguayenne. Il a joué 63 minutes avant d’être remplacé.

Pour le huitième match, l’Atlético n’a reçu aucun but et a prolongé sa grande marche dans une campagne où il n’a jamais été en retrait sur le tableau de bord.

De son côté, le Real Madrid a souffert pour obtenir le résultat et s’imposer 1-0 à Séville. Les champions d’Espagne ont mis fin à une séquence de trois matchs sans victoire, mais c’est grâce à un but contre son camp du gardien marocain Yassine Bounou, à la 55e minute.

La victoire a été un réservoir d’oxygène pour Madrid, qui a été très critiqué pour la mauvaise séquence et pour avoir compromis sa qualification en Ligue des champions, après une nouvelle défaite contre le Shakhtar Donetsk en milieu de semaine.

Dans un résultat antérieur, Levante a battu Getafe 3-0 à domicile.