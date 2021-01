Kyrie Irving est devenue l’une des personnalités les plus particulières de la NBA. Le meneur vedette des Brooklyn Nets a été pris en flagrant délit lors d’une fête il y a une semaine. Le club a tenté de cacher sa défaite lors des cinq derniers matchs, faisant allusion à des problèmes personnels, mais une série de vidéos vues sur les réseaux sociaux lui ont coûté une amende exemplaire.

Celui qui était champion de la NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2016 a ignoré les règlements de la NBA organiser une fête d’anniversaire pour sa sœur et son père dans une boîte de nuit à New York. Dans les images diffusées sur Internet, on peut voir la famille en train de la célébrer avec de nombreuses personnes sans masque et sans garder une distance de sécurité.

Voici la vidéo sur laquelle la NBA enquête sur la présence présumée de Kyrie Irving le jour de l’anniversaire de sa sœur Asia, violant les protocoles en étant en contact avec des personnes dans un lieu public et sans masque. Des sanctions sévères pourraient survenir. # Fiebruses🏀 #CanchaEntera #NBA pic.twitter.com/7Ils74mRNA – Whole Court (@CanchaEntera) 13 janvier 2021

Pour ce comportement, Brooklyn Nets a décidé de ne pas payer à son joueur l’équivalent de salaire pour cinq jours d’absence ou ce qui est pareil: 1,5 million d’euros. Le joueur, qui a été testé négatif dans divers tests anti-Covid réalisés par la NBA, attend l’autorisation de retourner devant les tribunaux avant que la facture ne continue de gonfler.

La NBA, quant à elle, Il a également décidé de lui infliger une amende de 50000 $ pour ce comportement au milieu d’une vague qui l’a contraint à reporter divers matchs dans la meilleure ligue du monde. Nous ne savons pas si Kyrie Irving appartient au groupe des négationnistes de Covid-19, mais connaissant ses précédents, ce ne serait pas surprenant.

Le joueur défend à tout prix que la terre est plate – Quelque chose pour lequel il a fait l’objet de multiples moqueries – et en même temps, on pouvait le voir cette année entrer dans le Boston Garden comme s’il purifiait l’arène des Celtics et éloignait les mauvais esprits. Sans doute, La vie d’Irving est devenue l’objet de projecteurs pour sa particularité. Le joueur a maintenant l’opportunité sportive de sa vie puisque Kevin Durant et James Harden, deux des meilleurs joueurs de leur génération, ont rejoint la franchise.