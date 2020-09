Les Red Sox de Boston espèrent que le vétéran Martin Perez pourra se débarrasser d’une ampoule gênante et continuer à dominer les Blue Jays de Toronto lorsque les deux équipes ouvriront une série de cinq matchs à Fenway Park jeudi.

Les deux rivaux de la Ligue américaine de l’Est se rencontreront pour la dernière fois cette saison. Les Red Sox ont remporté deux matchs sur trois lors de leur première rencontre à Boston et les clubs se sont séparés deux matchs au Sahlen Field de Buffalo.

Perez (2-4, 4,58 MPM) affrontera le droitier torontois Taijuan Walker (3-2, 3,27 MPM) dans le match d’ouverture de vendredi.

Perez devait commencer le dernier match de la série avec Atlanta, mais a été repoussé d’un jour à cause d’une ampoule qui l’a amené à se débattre lors de son dernier départ contre Washington le 28 août. L’ampoule s’est développée au cours des deux premières manches et a été forcée. Perez de changer sa mécanique, en particulier sur la balle de rupture, avec des résultats insatisfaisants. Il a accordé six points sur huit coups sûrs en quatre manches contre les nationaux.

C’était une bizarrerie. Perez a lancé au moins cinq manches dans cinq de ses sept départs et a été à la hauteur de sa réputation de bourreau de travail.

“Ils m’ont signé ici pour une raison”, a déclaré Perez. “C’est ce que j’ai, la mentalité tous les cinq jours de concourir et de faire mon travail.”

Il a très bien fait contre les Jays. Perez a fait six départs en carrière contre Toronto, avec une fiche de 2-2 avec une MPM de 2,36. Il avait une fiche de 1-0 avec une MPM de 0,69 en deux départs contre les Blue Jays en 2019. Il n’a pas affronté Toronto cette saison.

Les Red Sox pourraient utiliser un long départ de Perez pour aider leur enclos en difficulté. L’enclos des releveurs de Boston a une MPM de 5,65 (114 points mérités en 181 2/3 manches) cette saison.

Boston pourrait avoir les mains pleines avec Walker, qui fera son deuxième départ en tant que Blue Jay. Il a remporté une victoire avec six manches sans but contre Baltimore le 29 août, grâce à une combinaison mortelle de changement rapide.

«J’ai pu transformer mon cutter en un véritable curseur», a déclaré Walker par la suite. “J’ai vraiment travaillé dur avec ça. Ma balle courbe aussi, juste avoir plus confiance en elle. Je suis capable de la lancer pour des frappes dans tous les cas.”

En quatre départs en août, trois d’entre eux avant d’être acquis à Seattle, Walker avait accordé sept points mérités en 22 2/3 manches (2,78 MPM) avec 20 retraits au bâton.

Walker n’a fait qu’une seule apparition contre Boston dans sa carrière. Il n’a reçu aucune décision le 19 juin 2016, lorsqu’il a lancé cinq manches et n’a pas permis de point avec les Mariners. Il a raté la majeure partie de la saison 2018 et 2019 alors qu’il se remettait de la chirurgie de Tommy John.

Les Red Sox ont subi un balayage de trois matchs aux mains des Braves d’Atlanta et sont tombés à la dernière place de la division. Les Blue Jays en ont remporté six sur 10 et ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives avec une victoire 2-1 contre Miami mercredi.

Avec leur victoire, les Blue Jays se sont améliorés à 10-7 en matchs à une manche, le plus dans les majeures cette saison. Teoscar Hernandez, de Toronto, a prolongé sa séquence de coups sûrs à 14 matchs avec un succès mercredi.

– Médias au niveau du champ