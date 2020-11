Mis à jour le 16/11/2020 à 14:41

L’équipe argentine n’a gardé aucun mystère face au duel qu’elle organisera ce mardi contre le bicolore pour la quatrième journée des éliminatoires. Lionel Scaloni, stratège pour l’Albiceleste, a confirmé un jour avant la formation de départ qu’il utilisera au Stade National de Lima.

Lors de la conférence de presse précédant le match, le stratège a décidé d’annoncer les onze joueurs qu’il utilisera dès le départ.

Franco Armani sera à nouveau présent au but et Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi et Nicolás Tagliafico se tiendront sur la ligne défensive. Le volant sera composé de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes et Giovani Lo Celso. Enfin, l’attaque sera menée par Lionel Messi, Nico González et Lautaro Martínez.

# SelecciónMayor @lioscaloni: “L’équipe est confirmée. Nous irons avec Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Nico González, Messi et Lautaro Martínez”. – Équipe nationale d’Argentine 🇦🇷 (@Argentina) 16 novembre 2020

Après le nul contre le Paraguay (1-1) à La Bombonera, l’équipe dirigée par Lionel Scaloni a poursuivi le travail, en pensant au Pérou vs. L’Argentine et ce soir atterrira à Lima.

L ‘«Albiceleste» restera en concentration dans un hôtel de la capitale péruvienne jusqu’à l’heure de l’affrontement avec la «Blanquirroja». Le match est prévu ce mardi 17 à 19h30 (heure péruvienne) au Stade National.